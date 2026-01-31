Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe devine consilier onorific al premierului

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, lider al partidului DREPT, devine consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan, precizând că va folosi experienţa sa pentru a contribui la schimbarea administrativă aşteptată de zeci de ani, conform unei postări pe pagina sa de socializare. Decizia, publicată în Monitorul Oficial, intră în vigoare începând cu 2 februarie, iar activitatea sa va fi neremunerată.

Într-o postare pe Facebook, Vlad Gheorghe subliniază necesitatea reformei administrative, afirmând că „şase sectoare plus Ilfovul primesc miliarde, iar Primăria Generală Bucureşti plăteşte datoriile. De zeci de ani, structura asta nu a produs decât un oraş sufocat, căpuşat, blocat într-o funcţionare greoaie, fără responsabilitate, fără urmări. Acum este momentul să ne facem bine!”

El precizează că reforma trebuie să asigure utilizarea eficientă a banilor publici, „pentru ca banii din taxele şi impozitele românilor oneşti să fie transformaţi în beneficii reale pentru cetăţeni, nu pentru panseluţe, borduri sau aparate administrative supradimensionate”.

Vlad Gheorghe subliniază importanţa reorganizării administrative în zona metropolitană Bucureşti-Ilfov, pe care o consideră esenţială pentru a transforma România într-o ţară în care copiii să nu mai vrea să plece. „Dorim să fim mândri de ţara noastră, să trăim bine în ea şi să fim trataţi de stat cu respect şi dreptate. Dorinţa de mai bine este ceea ce ne uneşte”, adaugă el.

Fostul candidat la Primăria Capitalei, care s-a retras în favoarea lui Ciprian Ciucu, îşi exprimă încrederea că premierul Ilie Bolojan şi echipa sa au acelaşi obiectiv: reformarea ţării pentru binele românilor oneşti. „Eu, ca şi până acum, voi folosi ce ştiu şi ce pot ca să contribui la schimbarea pe care o aşteptăm de zeci de ani - de azi în calitate de consilier al premierului Ilie Bolojan”, a mai declarat Vlad Gheorghe.