Fostul ministru al Justiţiei îi îndeamnă pe procurori să candideze la conducerea parchetelor

Fostul ministru al Justiţiei, Stelian Ion, îi îndeamnă pe procurori să se înscrie în procedura de selecţie pentru conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), DNA şi DIICOTşi avertizează că lipsa unor candidaturi solide poate compromite rezultatul procesului, potrivit Agerpres.

Ion spune că, deşi procedura este afectată de influenţe politice şi de obiecţii legate de componenta tehnică, există şi contragreutăţi instituţionale, precum rolul preşedintelui în respingerea propunerilor, menţionează sursa citată. Fostul ministru atrage atenţia că ideea că procedura ar fi doar „de formă” este greşită şi că experienţa trecută nu garantează rezultate similare, conform Agerpres.

Stelian Ion susţine că participarea procurorilor cu proiecte serioase şi parcurs profesional credibil este esenţială pentru ca propunerile să fie luate în calcul şi subliniază că asumarea responsabilităţii şi curajul profesional sunt necesare pentru consolidarea instituţiilor, mai adaugă Agerpres.