Fotbal: Al-Nassr a învins Al-Ittihad, scor 2-1

Formaţia Al-Nassr a învins marţi cu 2-1 echipa Al-Ittihad, şi s-a calificat în finala Supercupei Arabiei Saudite, potrivit news.ro.

Pentru Al Nassr, formaţie la care este legitimat Cristiano Ronaldo, au marcat Sadio Mane (10) şi Joao Felix (61), iar pentru Al Ittihad a punctat Bergwijn (16).

Al Nassr a evoluat cu un jucător mai puţin din minutul 25, după eliminarea lui Mane.

În finala de la Hong Kong, programată, sâmbătă, Al Nassr va evolua cu învingătoarea meciului dintre Al-Qadsiah şi Al-Ahli.