Fotbal: Aston Villa a învins Villarreal, scor 2-0

Echipa engleză Aston Villa a câştigat ediţia 2025 a Trofeo de la Ceramica, după ce a învins duminică formaţia spaniolă Villarreal cu scorul de 2-0, pe stadionul La Ceramica în faţa a 14.300 spectatori, potrivit Agerpres.

Aston Villa, locul şase în ultima campanie din Premier League, s-a impus prin golurile lui Watkins (23) şi Buendia (48).

La Villarreal, locul 5 în sezonul trecut din La Liga, a debutat cu acest prilej internaţionalul ghanez Thomas Partey, care s-a despărţit de Arsenal Londra şi a semnat un contract de un an cu ''Submarinul galben''.

Mijlocaşul african a fost eliberat pe cauţiune de un tribunal londonez în aşteptarea procesului în care trebuie să răspundă la acuzaţii de viol în timp ce era jucătorul ''tunarilor''. El este acuzat de cinci capete de acuzare de viol asupra a două femei, plus o acuzaţie de agresiune sexuală asupra unei a treia femei, între aprilie 2021 şi iunie 2022.