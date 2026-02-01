FPTR respinge ferm etichetarea operatorilor din turism drept evazionişti fiscali şi solicită scuze publice din partea ministrului Ambrozie-Irineu Darău

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), membră a Confederaţiei Patronale CAIR, îşi exprimă public indignarea faţă de declaraţiile recente ale ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, declaraţii care induc ideea că operatorii economici din turism ar practica, în mod generalizat, evaziunea fiscală.

FPTR, organizaţie înfiinţată în 1992 şi reprezentativă din anul 2006 pentru sectorul de negociere colectivă „turism, hoteluri şi restaurante”, subliniază ferm că nu reprezintă infractori şi nu va accepta niciodată asocierea angajatorilor din turism cu fenomenul infracţional.

Federaţia reprezintă 3.286 de angajatori, cu un total de 59.225 de salariaţi, adică aproximativ 34% din forţa de muncă a sectorului turistic din România. Este vorba despre companii majoritar cu capital autohton, licenţiate, clasificate, fiscalizate şi supuse permanent controalelor instituţiilor statului.

Turismul nu este o sursă majoră de evaziune fiscală

În urma dialogului constant purtat de FPTR cu conducerea Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv autorităţile fiscale au ajuns la concluzii clare şi fără echivoc: evaziunea fiscală în rândul operatorilor economici clasificaţi şi licenţiaţi din turism se situează semnificativ sub media naţională.

Marea evaziune fiscală se regăseşte, în principal, în unităţi de alimentaţie publică neclasificate şi în structuri de cazare neclasificate, activităţi care nu aparţin turismului reglementat şi nu fac parte din sectorul reprezentat de FPTR.

FPTR atrage atenţia că a confunda, voit sau din necunoaştere, turismul reglementat cu economia subterană reprezintă o eroare gravă de politică publică. Organizaţiile patronale din turism, prin dialogul constant cu autorităţile centrale, au contribuit la protejarea bugetului de stat, nu la perpetuarea evaziunii.

Dialogul cu autorităţile a dus la creşterea conformării fiscale

Federaţia reaminteşte că menţinerea cotei reduse de TVA pentru activităţile din structurile de primire turistică şi alimentaţie publică a fost rezultatul unui dialog ferm şi argumentat cu Ministerul Finanţelor Publice. Acest demers a avut efecte concrete: creşterea gradului de conformare fiscală, reducerea presiunii asupra operatorilor corecţi şi declararea unui volum mai mare de venituri la bugetul de stat.

A sugera că sectorul turistic este „tolerat” sau „rugat” să nu facă evaziune este nu doar fals, ci şi o insultă la adresa unui întreg ecosistem economic, afirmă FPTR, în contextul declarării anului 2026 drept „Anul calităţii în turism”.

Critici la adresa discursului public al Guvernului

FPTR consideră nedemnă şi periculoasă persistenţa unei gândiri care relativizează evaziunea fiscală, prezentând-o drept un fenomen de „supravieţuire”, idee vehiculată public inclusiv de alţi membri ai Guvernului, precum şi la ultimul târg de turism organizat la Cluj-Napoca de către ANAT.

Astfel de afirmaţii mută responsabilitatea de la instituţiile abilitate către mediul privat, banalizează încălcarea legii şi par mai degrabă o tentativă de a acoperi eşecul statului în combaterea evaziunii reale, decât o soluţie eficientă.

Solicitări adresate ministrului Economiei

În acest context, FPTR îi solicită ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ambrozie-Irineu Darău, să îşi ceară scuze public faţă de angajatorii din turism şi faţă de cei peste 200.000 de salariaţi care muncesc corect în acest sector. De asemenea, Federaţia cere încetarea generalizărilor periculoase care stigmatizează un domeniu vital pentru economia României.

Totodată, FPTR atrage atenţia asupra unor probleme concrete de colaborare instituţională. Deşi a existat acordul ministrului, salariaţi din minister tergiversează de mai mult timp semnarea protocolului dintre minister şi FPTR privind deschiderea sezonului estival 2026. Federaţia reclamă lipsa de transparenţă în elaborarea unei a treia variante a documentului, prin care presa naţională a fost exclusă de la prima vizită pe litoral, programată pentru 17-18 februarie, iar conţinutul protocolului a fost „secretizat”.

De asemenea, FPTR solicită analizarea posibilităţii ca ministrul să participe, la 4 februarie, la şedinţa Consiliului Consultativ al Turismului, unde urmează să fie discutate doar şapte teme dintr-un număr mult mai mare de probleme nerezolvate de autoritatea centrală pentru turism.

FPTR subliniază că rămâne un partener de dialog instituţional, dar nu va accepta transformarea turismului românesc într-un ţap ispăşitor pentru disfuncţionalităţi administrative şi lipsa de control acolo unde evaziunea fiscală este reală şi bine cunoscută.