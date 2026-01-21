Franţa cere un ”exerciţiu NATO” în Groenlanda şi se declară ”pregătită să contribuie la el”

Franţa solicită ”un exerciţiu NATO” în Groenlanda şi este ”pregătită să contribuie la el”, a anunţat miercuri Palatul Élysee, în contextul în care preşedintele american Donald Trump repetă că vrea să dobândească acest teritoriu autonom danez, potrivit AFP.

Palatul Élysee a făcut acest anunţ după ce mai multe ţări europene, inclusiv Franţa, au desfăşurat săptămâna trecută trupe pe insulă, în cadrul unei misiuni de recunoaştere sub egida NATO, mai transmite AFP.