Friedrich Merz cere măsuri pentru a proteja mai bine infrastructura esenţială

Guvernul german intenţionează să protejeze mai bine infrastructura esenţială, precum reţeaua electrică naţională, împotriva atacurilor, a anunţat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, după o şedinţă cu partenerii din coaliţia guvernamentală, transmite DPA.

Partidele din coaliţie au discutat atât despre protejarea infrastructurii critice, cât şi despre o „agendă pentru o mai mare suveranitate” a Germaniei, a precizat şeful executivului, conform DPA.

Măsurile avute în vedere includ, în primul rând, limitarea accesului public la informaţiile sensibile legate de infrastructura esenţială, a explicat Friedrich Merz, potrivit agenţiei.

„Trebuie să trecem de la o transparenţă totală către o capacitate mai mare de redresare”, a declarat cancelarul german, citat de DPA.

Guvernul federal a prezentat deja un proiect de lege în acest sens, care urmează să fie dezbătut şi aprobat de Bundestag, camera inferioară a parlamentului german, relatează sursa.

Friedrich Merz a subliniat că recenta pană de curent din Berlin a demonstrat cât de dependentă este Germania de o infrastructură stabilă, potrivit DPA.

La începutul acestui an, aproximativ 45.000 de locuinţe din sud-vestul Berlinului au rămas fără electricitate şi încălzire timp de mai multe zile, în contextul unor temperaturi sub zero grade Celsius, notează agenţia.

Potrivit DPA, avaria a fost provocată de incendierea unor cabluri de înaltă tensiune.

Reconectarea tuturor locuitorilor afectaţi la reţeaua electrică a durat mai mult de patru zile, mai arată sursa.

Incidentul a declanşat o amplă dezbatere în Germania privind necesitatea unei protecţii sporite a infrastructurii esenţiale şi a capacităţii de răspuns în situaţii de criză, conform DPA.

Autorităţile germane suspectează că atacul a fost comis de un grup de militanţi de extremă stângă, însă până în prezent nu a fost arestat niciun suspect, relatează agenţia de presă.