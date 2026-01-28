Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Friedrich Merz: "Sănătatea lui Trump este bună şi poate continua să-şi exercite funcţia"

O.S.
Internaţional / 28 ianuarie, 20:30

Sursa foto: Facebook/Friedrich Merz

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat miercuri, în cadrul conferinţei comune cu premierul Ilie Bolojan, că, din întâlnirile sale cu preşedintele Trump, nu a avut niciun motiv să se îndoiască de sănătatea acestuia. Merz a precizat că preşedintele SUA va împlini în iulie 80 de ani, dar consideră că starea sa de sănătate este bună şi că poate să-şi exercite în continuare funcţia, conform News.ro.

”Din întâlnirile mele cu preşedintele Trump, n-am avut niciun prilej să mă îndoiesc de sănătatea lui. În iulie va împlini 80 de ani, dar am impresia că sănătatea lui este complet bună şi este în stare să-şi îndeplinească funcţia. Nu am nicio îndoială să fie altfel”, a declarat Cancelarul Germaniei, întrebat în conferinţă dacă împărtăşeşte această grijă, că preşedintele SUA ar fi într-o stare medicală proastă, aşa cum arată unele rapoarte, potrivit News.ro.

Merz a mai afirmat că, referitor la evenimentele internaţionale din Iran şi Siria, posibilităţile de intervenţie sunt limitate, a relatat News.ro.

"Regret foarte mult că două ţări din Uniunea Europeană nu sunt încă pregătite să declare Gărzile Revoluţionare iraniene drept organizaţie teroristă. Această decizie ar putea fi luată astăzi de Consiliul de Miniştri de Externe, dar încă nu s-a ajuns la un consens. Germania susţine adoptarea acestei măsuri şi dorim să exercităm presiunea maximă posibilă asupra regimului din Iran”, a subliniat Friedrich Merz, potrivit News.ro.

Cancelarul german a mai afirmat că, în opinia sa, „zilele regimului sunt numărate şi nu are niciun drept să existe. Numărul victimelor care au protestat împotriva regimului arată că acesta se menţine la putere doar prin teroare”, relatează News.ro.

"Cred că toate ţările din Uniunea Europeană trebuie să fie alături de poporul iranian. Noi urmărim soarta femeilor şi a celor care se opun regimului şi încercăm să-i sprijinim prin sancţiuni. Acelaşi principiu se aplică şi în cazul Siriei. Săptămâna trecută, preşedintele sirian Al-Sharaa intenţiona să viziteze Germania, dar, din păcate, nu a putut. Sperăm ca această vizită să fie posibilă în viitorul apropiat. Sprijinul nostru se manifestă din exterior, deoarece în interiorul ţării posibilităţile noastre de acţiune sunt foarte limitate, însă facem tot ce putem cu resursele disponibile pentru a contribui la pace şi stabilitate”, a menţionat Merz, conform News.ro.

Potrivit unor diplomaţi europeni intervievaţi sub condiţia anonimatului, şeful guvernului slovac, Robert Fico, s-ar fi declarat „şocat” de întâlnirea cu preşedintele american, mergând până la a-l descrie ca „complet deconectat de realitate”, potrivit News.ro.

Pe X, prim-ministrul slovac a negat miercuri cu vehemenţă că ar fi făcut astfel de declaraţii, într-un mesaj destul de lung.

"RESPING CU FERMITATE MINCIUNILE, PLIN DE URĂ ŞI PRO-BRUXELLES”, a scris Robert Fico cu litere mari, după cum obişnuieşte şi Donald Trump, a relatat News.ro.

