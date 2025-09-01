Fritz: ”Toţi partenerii de coaliţie sunt de acord să reducem numărul de bugetari”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, duminică seară, că partenerii din coaliţie au convenit că trebuie reduse posturile din administraţia centrală şi locală, însă nu s-a convenit exact asupra modului în care va trebui făcut acest lucru, potrivit news.ro.

De asemenea, nu s-a decis procentul total de reducere a posturilor, având în vedere că vor fi şi 15-20% posturi ocupate, ceea ce ar putea fi problematic pentru unele primării. Liderul USR crede că, la finalul reformei, trebuie totusi să avem servicii publice de calitate.

Liderul USR, Dominic Fritz, a fost întrebat, duminică seară, la Digi 24, despre reforma administraţiei şi procentul de posturi care vor fi reduse şi a afirmat: ”Haideţi să începem cu vestea bună, cu consensul. Toţi partenerii de coaliţie sunt de acord să reducem numărul de bugetari, atât în administraţia locală cât şi în administraţia centrală. Întrebarea este cum o facem şi cât vor fi aceste reduceri şi aici, într-adevăr, există idei foarte diferite pentru că există şi situaţii foarte diferite”.

Potrivit acestuia, există primării care sunt supradimensionate, dar şi primării care sunt subdimensionate.

”Trebuie să avem grijă să avem la sfârşit servicii publice de calitate. Eu personal aş merge mai degrabă cu o variantă puternică, chiar dacă şi la mine în Timişoara asta ar însemna o reducere de posturi. Chiar am început, am pus acum în transparenţă o reducere din 10% a posturilor efectiv ocupate şi suntem gata să mergem şi mai departe”, a mai declarant liderul USR, primar la Timişoara.

Acesta a precizat însă că ”pentru unele primării, reduceri de pe o zi la alta foarte, foarte multe pot să creeze şi probleme funcţionale şi de aceea este normal că trebuie discutat, trebuie analizat pentru că prea multe grabă s-ar putea să strice”.

”Dar, încă o dată, susţinem, fără doar şi poate, pe premierul României, Bolojan, în această luptă de reducere, de cură de slăbire, cumva, a administraţiei locale şi central”, a mai declarant Fritz.

Întrebat dacă ar fi de acord cu o reducere de 45% a posturilor, Fritz a declarat: ”Da. Eu cred că mai degrabă în jur de 40 ar fi rezonabil. Oricum vorbim şi de posturi vacante, adică nu doar efectiv de posturi ocupate, dar, încă o dată, dacă vorbim de o medie... de 15-20% de posturi efectiv ocupate, care vor fi desfinţate, această medie înseamnă că vor fi şi primării care vor fi afectate mai mult şi fix acolo trebuie să analizăm ce înseamna asta pentru calitatea serviciilor publice”.

Reforma administraţiei ar fi trebuit să facă parte din al doilea pachet de măsuri pentru care Guvernul îşi va asuma răspunderea luni, dar nu s-a ajuns la un consens în coaliţie pe această temă, astfel că proiectul a fost amânat.