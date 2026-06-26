Fritz: ”USR este de acord ca Siegfried Mureşan să fie propus pentru funcţia de prim-ministru”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţă că Biroul Naţional al partidului este de acord ca Siegfried Mureşan să fie propus pentru funcţia de prim-ministru al României, informează Agerpres.

'Siegfried Mureşan este un europarlamentar experimentat, un economist cu multă experienţă, şi de negociere, şi de făcut bugete. Este un om pe care putem să îl susţinem pentru o echipă funcţională de guvernare. România are nevoie de un guvern plin. A fost un act de iresponsabilitate faptul că fostul partener de coaliţie, PSD, a dat jos acest guvern. Ne aşteptăm ca, acum, în această criză guvernamentală, şi PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD şi de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreapta, cu Siegfried Mureşan premier, este una rezonabilă, responsabilă şi care poate să deblocheze această criză', a spus liderul USR, în cadrul unei declaraţii de presă comune susţinută alături de preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

PNL, USR şi UDMR îl propun pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru al României, se arată într-un comunicat transmis, vineri, de USR şi PNL.