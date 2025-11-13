Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Furtuni violente în Marea Egee: insulele Lesbos şi Samos, devastate de ploi torenţiale şi grindină

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 13 noiembrie

Furtuni violente în Marea Egee: insulele Lesbos şi Samos, devastate de ploi torenţiale şi grindină

Fenomenele meteorologice extreme continuă să lovească Grecia. În ultimele ore, insulele din nord-estul Mării Egee au fost afectate de ploi torenţiale şi furtuni puternice cu grindină, care au provocat inundaţii masive, alunecări de teren şi pagube importante locuinţelor, magazinelor şi culturilor agricole, potrivit autorităţilor locale, citate de agenţia Xinhua. Cea mai grav afectată zonă a fost aceea din jurul oraşului Kalloni, situat pe insula Lesbos, unde râul Tsiknias a ieşit din matcă după ore întregi de ploi torenţiale. Străzile s-au transformat în torente de noroi, iar apa a pătruns în zeci de locuinţe şi magazine, atingând în unele zone până la 1,3 metri. Echipele de intervenţie ale protecţiei civile şi ale pompierilor au lucrat fără întrerupere pentru evacuarea apei şi a aluviunilor, în timp ce locuitorii au încercat să salveze ce au putut din casele şi afacerile lor.

Autorităţile locale au explicat că depozitele masive de aluviuni au blocat parţial un pod din apropiere, ceea ce a agravat rapid inundaţiile. Printre obiectivele afectate se numără şi podul istoric Kremastis, un monument local de importanţă culturală, care a suferit avarii serioase după ce a fost lovit de un container de mari dimensiuni adus de viitură. Furtuna nu a cruţat nici insula Samos, unde, potrivit autorităţilor, grindina a avut dimensiunea unor nuci mici, provocând pagube considerabile culturilor agricole, în special celor de măslini - chiar în plin sezon de recoltare. Numeroase drumuri locale au fost avariate, iar mai multe gospodării au fost inundate. Pompierii au intervenit pentru degajarea trunchiurilor de copaci şi a resturilor care blocau circulaţia. „A fost o noapte cum nu am mai văzut de ani buni”, a declarat un fermier din zona Karlovasi, citat de presa locală. „Grindina a distrus sute de măslini. În câteva minute, munca de un an s-a pierdut.” În urma pagubelor înregistrate, autorităţile locale din Lesbos şi Samos au solicitat guvernului elen fonduri de urgenţă pentru repararea infrastructurii, sprijinirea agricultorilor şi despăgubirea locuitorilor afectaţi. Echipe de evaluare a pagubelor au fost trimise în teren, iar Ministerul Protecţiei Civile a anunţat că monitorizează în continuare situaţia din insulele Mării Egee, având în vedere că noi ploi sunt prognozate pentru zilele următoare.

Fenomene extreme tot mai frecvente în Grecia

Grecia se confruntă, în ultimii ani, cu o creştere alarmantă a fenomenelor meteorologice extreme - de la valuri de căldură record, la incendii devastatoare şi inundaţii masive. Oamenii de ştiinţă avertizează că schimbările climatice amplifică severitatea şi frecvenţa acestor episoade, iar Marea Mediterană devine o „zonă fierbinte” a crizei climatice. Potrivit datelor serviciilor meteorologice elene, precipitaţiile înregistrate în ultimele 24 de ore în nord-estul Mării Egee au fost de peste 100 de litri pe metru pătrat, un nivel echivalent cu media unei luni întregi de toamnă. După verile marcate de incendii şi secetă, aceste furtuni reprezintă o nouă provocare pentru autorităţile locale, nevoite să gestioneze infrastructuri fragile şi comunităţi dependente de agricultură şi turism. „Trebuie să ne adaptăm rapid la o nouă realitate climatică”, a declarat un oficial din Protecţia Civilă a regiunii Egeei de Nord. „Fenomenele extreme nu mai sunt excepţii, ci parte din viaţa noastră de zi cu zi.” În timp ce lucrările de curăţare şi evaluare continuă, imaginile din Lesbos şi Samos arată încă o dată fragilitatea echilibrului dintre om şi natură în faţa schimbărilor climatice. Pentru Grecia, o ţară aflată în prima linie a crizei climatice mediteraneene, adaptarea şi investiţiile în infrastructura de prevenţie devin nu doar o prioritate economică, ci o chestiune de supravieţuire comunitară.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

