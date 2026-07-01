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Galaţi: Garda de Mediu a descoperit mii de tone de deşeuri metalice reciclabile depozitate necorespunzător

S.B.
Miscellanea / 1 iulie, 14:07

Galaţi: Garda de Mediu a descoperit mii de tone de deşeuri metalice reciclabile depozitate necorespunzător

Garda de Mediu şi Poliţia au făcut verificări în zona portuară din Galaţi, fiind vozaţi un operator portuar şi trei firme specializate în colectare de deşeurilor reciclabile, informează news.ro.

S-au dat patru amenzi, în valoare totală de 100.000 de lei, şi au fost depistate mii de tone de deşeuri depozitate necorespunzător.

”În perioada 23-25 iunie 2026, poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Galaţi - Biroul de Investigare a Fraudelor, împreună cu poliţişti ai Direcţiei de Poliţie Transporturi şi comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Brăila, au desfăşurat o serie de controale la sediile unui operator portuar şi ale altor 3 societăţi comerciale care desfăşoară activităţi în domeniul colectării deşeurilor reciclabile”, anunţă, miercuri, Poliţia Română.

În urma verificărilor au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 100.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor şi protecţia mediului şi a fost dispusă măsura complementară a confiscării unei cantităţi de peste 500 de tone de deşeuri, constând în fier vechi, carcase şi componente auto, mase plastice şi alte categorii de deşeuri.

De asemenea, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au dispus suspendarea activităţii uneia dintre societăţile comerciale verificate, care desfăşura activităţi de colectare a deşeurilor.

”În cadrul verificărilor efectuate pe un amplasament cu o suprafaţă de aproximativ 14.000 mp, situat în Portul Mineralier şi închiriat de o societate comercială din municipiul Galaţi, au fost descoperite aproximativ 4.000 de tone de deşeuri metalice reciclabile, depozitate în stare avansată de amestec, fără posibilitatea încadrării acestora pe coduri de deşeuri, potrivit prevederilor legale”, au transmis poliţiştii.

Din verificările efectuate a reieşit că deşeurile ar fi fost colectate direct pe amplasamentul respectiv, fără ca societatea să deţină autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea unor astfel de activităţi.

De asemenea, pe parcursul controlului, o parte dintre deşeuri ar fi fost relocată către danele portuare, îngreunând stabilirea provenienţei acestora.

În urma măsurilor dispuse, poliţiştii au descoperit şi confiscat peste 500 de tone de deşeuri depozitate în afara unui spaţiu autorizat pentru colectare.

Totodată, au fost constatate diferenţe între stocurile scriptice şi cele faptice de deşeuri.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de gestiune frauduloasă şi evaziune fiscală.

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