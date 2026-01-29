Galaţi: Investiţii publice de peste 150 milioane lei în modernizare urbană, educaţie şi sănătate

Municipiul Galaţi începe anul 2026 cu un portofoliu consistent de investiţii publice, finanţate preponderent din fonduri europene, care vizează eficienţa energetică a clădirilor, modernizarea infrastructurii educaţionale şi reabilitarea unităţilor medicale. Proiectele aflate în diverse stadii - de la lucrări finalizate la licitaţii lansate - însumează peste 150 de milioane de lei şi confirmă o direcţie strategică axată pe sustenabilitate şi creşterea calităţii serviciilor publice.

• Eficienţă energetică în fondul locativ: investiţii PNRR de milioane de lei

Un prim exemplu este modernizarea blocului A5 (scara 7) din cartierul Micro 20, situat la intrarea în oraş, finalizată printr-un proiect finanţat prin PNRR, cu o valoare de aproximativ 4 milioane de lei. Intervenţiile au inclus reabilitarea termică, înlocuirea tâmplăriei, instalarea de sisteme alternative de producere a energiei, modernizarea instalaţiilor electrice şi înlocuirea liftului.

Potrivit municipalităţii, ”consumul de energie va scădea la jumătate”, un indicator relevant în contextul obiectivelor de tranziţie energetică asumate la nivel european. Lucrările au fost executate de SC Edilgalcon SRL, iar administraţia locală derulează în prezent lucrări similare la 20 de blocuri, în parteneriat cu asociaţiile de proprietari.

• Investiţii în educaţie: grădiniţe şi şcoli modernizate cu fonduri europene

Educaţia rămâne un pilon central al strategiei investiţionale. În cartierul Ţiglina III, lucrările de modernizare a Grădiniţei cu program prelungit ”Voinicelul” au fost finalizate, valoarea proiectului ridicându-se la 3,3 milioane de lei fără TVA, finanţare PNRR.

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, subliniază importanţa acestor investiţii: ”Este, în primul rând, pentru cei mici. Pentru copii este ca o a doua casă. Investiţiile în educaţie nu se vor opri aici, chiar dacă deja ne bucurăm de un veritabil record în acest sens”.

Proiectul a inclus lucrări de eficienţă energetică, sisteme alternative de producere a energiei, climatizare şi ventilare mecanică, dar şi amenajări exterioare - loc de joacă, spaţii verzi şi sistem automat de irigaţii - precum şi măsuri de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilităţi.

• Dotări moderne pentru şcoli: contract de 4,2 milioane lei

În paralel, Primăria Galaţi a lansat o licitaţie pentru achiziţia a 1.040 de dulapuri metalice tip vestiar, destinate elevilor din şcoli şi licee. Contractul are o valoare estimată de 4,2 milioane de lei, termenul de depunere a ofertelor fiind 30 ianuarie 2026.

Achiziţia face parte din proiectul amplu ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Galaţi”, finanţat prin PNRR, cu o valoare totală de 82 de milioane de lei, unul dintre cele mai mari proiecte educaţionale derulate la nivel local.

• Cea mai veche şcoală din Galaţi intră în reabilitare

Un proiect cu puternică valoare simbolică şi patrimonială vizează Şcoala Gimnazială nr. 24, prima şcoală publică din Galaţi, cu o istorie de aproape 200 de ani. Municipalitatea a lansat licitaţia pentru lucrările de consolidare şi eficientizare energetică, cu o valoare de 10,6 milioane de lei, termenul de execuţie fiind de 18 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 14,8 milioane de lei, finanţarea fiind asigurată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, din care 10,3 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile. Clădirea, inaugurată în 1896 şi înscrisă pe lista monumentelor istorice, va beneficia inclusiv de instalarea unui sistem fotovoltaic.

• Sănătate: investiţii majore la Spitalul de Psihiatrie ”Elisabeta Doamna”

În domeniul sanitar, Primăria Galaţi a lansat în licitaţie contractul pentru modernizarea a două corpuri de clădire ale Spitalului de Psihiatrie ”Elisabeta Doamna”. Valoarea estimată a lucrărilor este de 25,8 milioane de lei fără TVA, iar valoarea totală a proiectului ajunge la 35,6 milioane de lei, cu o componentă nerambursabilă de aproape 26 milioane de lei, finanţare prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027.

Lucrările vizează consolidarea structurală, refacerea instalaţiilor, termoizolarea şi modernizarea spaţiilor medicale. Principalele lucrări vizează intervenţii de consolidare ale clădirii: consolidarea fundaţiei şi a pereţilor exteriori şi interiori, înlocuirea planşeului de lemn cu beton armat; refacerea şarpantei, înlocuirea învelitorii etc.; finisaje exterioare şi interioare; lucrări de termoizolare; refacerea instalaţiilor electrice, de apă şi canalizare etc. În cele două corpuri de clădire funcţionează cabinete, laboratoare, saloane, sala de mese, grupuri sanitare, vestiare etc.”.

Corpul C18 a fost construit în anul 1887 şi are o suprafaţă desfăşurată de 2.036 de metri pătraţi, iar Corpul C19, construit în anul 1960, are o suprafaţă desfăşurată de 779 metri pătraţi.

Proiectul are o perioadă de implementare de 27 de luni.