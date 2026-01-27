Garda Naţională de Mediu raportează o creştere de 25% a volumului de amenzi, în anul 2025

Garda Naţională de Mediu raportează amenzi-record date anul trecut, valoarea acestora fiind cu 25% mai mare comparativ cu anul 2024, informează news.ro.

Numărul controalelor a fost cu câteva mii mai mic decât în anul anterior, oficialii instituţiei explicând că s-a pus „accent tot mai pronunţat pe eficienţa intervenţiei şi fermitatea sancţionatorie, în contextul unor resurse umane relativ scăzute”.

„Deşi numărul acţiunilor de inspecţie şi control a scăzut, ca urmare a integrării României în spaţiul Schengen, dar şi a creşterii complexităţii acţunilor de control, numărul şi valoarea sancţiunilor aplicate a atins cel mai înalt nivel din ultimii ani, cu o creştere între 20-25% la fiecare indicator cheie, faţă de anul precedent. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 163 de milioane de lei, ceea ce reprezintă în sine un record pentru GNM”, anunţă, marţi Garda Naţională de Mediu.

Datele publicate de instituţie arată că în 2025 s-au făcut 39.121 acţiuni de inspecţie şi control, faţă de 47.566 acţiuni în anul 2024, când s-au dat amenzi în valoare de 129.074.000 lei.

„Analiza datelor aferente perioadei 2023-2025 evidenţiază o dinamică semnificativă a activităţii de inspecţie şi control desfăşurate de Garda Naţională de Mediu, cu accent tot mai pronunţat pe eficienţa intervenţiei şi fermitatea sancţionatorie, în contextul unor resurse umane relativ scăzute. Numărul total al acţiunilor de inspecţie şi control a înregistrat o creştere în anul 2024 comparativ cu 2023, urmată de o scădere în 2025. Această evoluţie reflectă orientarea instituţiei, în anul 2025, către controale mai complexe, tematice şi aprofundate, care presupun un timp de alocare mai mare per acţiune, dar generează un impact mai ridicat asupra gradului de conformare. În pofida diminuării numărului de controale în anul 2025, numărul amenzilor aplicate a înregistrat o creştere semnificativă, atingând cel mai ridicat nivel din perioada analizată. Această evoluţie este susţinută de majorarea considerabilă a valorii totale a sancţiunilor contravenţionale, care a crescut cu peste 26% faţă de anul anterior, reflectând o aplicare mai riguroasă a legislaţiei de mediu şi o abordare fermă a neconformităţilor grave. Totodată, gradul de încasare al amenzilor aplicate se ridică la 89%”, se arată în raportul GNM.

Şeful instituţiei, Andrei Corlan, spune că anul trecut Garda de Mediu a început să „depăşească o limită oarecum autoimpusă”, cea de a se ”privi exclusiv ca o instituţie care sancţionează şi amendează”.

„Am comunicat mai mult şi mai direct, am colectat şi furnizat date indispensabile pentru politicile publice de mediu, am contribuit direct la efortul strategic de aderare a României la OCDE şi ne-am câştigat o reputaţie foarte bună pe plan internaţional. Am absorbit în totalitate fondurile din PNRR. Sunt reuşite care ne onorează, dar, în aceeaşi măsură, ne responsabilizează să continuăm”, a declarat Andrei Corlan.

Potrivit unui mesaj al instituţiei, pentru Garda de Mediu perioada 2023-2025 „confirmă o tranziţie strategică” a de la un model cantitativ de control către un model calitativ, bazat pe intervenţii ţintite, sancţiuni ferme şi măsuri cu impact direct asupra reducerii riscurilor de mediu.

Conform sursei citate, sectorul deşeurilor rămâne în top-ul problemelor de mediu, la nivel naţional. Aproximativ o treime din primăriile din ţară au fost amendate de comisarii de mediu pentru că nu respectă ţintele de tratare şi reciclare a deşeurilor.

Au fost aplicate sancţiuni consistente pe fiecare pas din lanţul de gestionare, de la colectare, transport şi depozitare.

Peste 2 milioane de tone deşeuri nu apar ca fiind recepţionate în centre, dar apar ca fiind transportate.

Sectoarele unde au fost aplicate cele mai mari amenzi sunt: gestionarea deşeurilor de către administraţiile locale, fiind sancţionate 3.065 de localităţi cu amenzi totale de 24.988.500 l; transportul de deşeuri, unde au fost date amenzi de 2.204.000 lei, şantierele de construcţii care nu respectă reglementările privind calitatea aerului, care au fost sancţionate cu suma totală de 13.466.100 lei, activităţi cu deşeuri feroase şi neferoase unde s-au dat sancţiuni de 4.176.000 lei, dar şi activităţi comerciale pe plajă şi respectarea regimului de protecţie mediu si costier, unde, în urma controalelor, comisarii de mediu au aplicat sancţiuni de 4.384.500 lei.