Genesis Property: 6 romani din 10 isi doresc mai mult sprijin din partea angajatorului pentru a se dezvolta mai mult

T.B.
Comunicate de presă / 20 august, 10:29

Genesis Property: 6 romani din 10 isi doresc mai mult sprijin din partea angajatorului pentru a se dezvolta mai mult

Într-o perioadă dominată de tensiuni sociale şi economice, cei mai mulţi angajaţi din România vor să evolueze mai mult şi mai repede atât pe plan profesional, cât şi în cel personal. Astfel, aproape 60% dintre ei consideră că angajatorii ar putea face mai multe eforturi pentru a le susţine dezvoltarea, potrivit unui sondaj Genesis Property realizat în prima jumătate a anului, pe un eşantion de 1.012 respondenţi la nivel naţional.

Totodată, aproape jumătate dintre ei îşi doresc bonusuri acordate în funcţie de performanţele obţinute, iar o altă parte vrea mai multe beneficii pentru a putea evolua mai bine pe plan personal, după o perioadă în care costurile au crescut accelerat, în multe cazuri peste ritmul de creştere al salariilor.

„Oamenii îşi doresc medii şi spaţii în care pot creşte din toate punctele de vedere. Dezvoltarea profesională merge astăzi mână în mână cu cea personală, pentru că nu mai putem separa cine suntem la birou de cine suntem în viaţa de zi cu zi. Când cultura organizaţională creează spaţiu pentru învăţare, reflecţie şi autenticitate, oamenii nu doar că rămân, ei contribuie şi devin parte dintr-o poveste comună. Adevărata evoluţie vine desigur şi din traininguri sau obiective atinse, dar şi din curajul de a fi tu însuţi într-un mediu care te susţine”, a spus Elena Panait, Head of Leasing & ComYunitY.

Peste 40% dintre angajaţi susţin că angajatorul ar trebui să ofere mai mult timp liber, pentru a sprijini mai bine evoluţia personală a oamenilor, iar aproape o treime consideră că ar trebui să aibă acces la servicii fără o legătură directă cu jobul, cum ar fi masaj sau psihoterapie.

În plus, mai mult de 80% dintre angajaţi au subliniat că biroul este important sau foarte important în procesul de evoluţie profesională, un semn clar că spaţiile de lucru rămân esenţiale în ochii oamenilor. Şi asta în contextul în care peste două treimi dintre angajaţi spun că jobul lor este suficient de motivant, dar cea mai mare parte atrage atenţia că este loc şi de mai bine.

În ceea ce priveşte cultura organizaţională, aspectele care contribuie cel mai mult la o creştere a motivaţiei sunt reprezentate de recunoaşterea şi recompensarea performanţei (60% dintre respondenţi), în timp ce aproape 40% consideră că sprijinul pentru echilibrul muncă-viaţă personală este esenţial.

Genesis Property îşi propune, pe termen lung, să finalizeze ultima etapă a YUNITY Park, un campus vizionar conceput de Liviu Tudor. Primele două etape finalizate au atras investiţii de peste 30 de milioane de euro. Următoarea etapă, denumită Innovation Center, urmează să fie inaugurată după o investiţie suplimentară de 20 de milioane de euro.

Sondajul, realizat de Genesis Property, a analizat care sunt dorinţele oamenilor privind obţinerea unui echilibru mai bun între viaţa personală şi cea profesională. Sondajul a fost desfăşurat în aprilie-mai 2025, la nivel naţional, prin platforma iVox, pe un eşantion total de 1.012 utilizatori de internet din România. Peste 45% dintre participanţi sunt de sex feminin, iar aproape 46% au un venit net mai mare de 5.000 de lei.

