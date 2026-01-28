Germania: Subînchirierea pentru profit, interzisă de Curtea Supremă

Curtea Federală de Justiţie din Germania a decis miercuri că chiriaşii nu au voie să subînchirieze un apartament pentru a obţine profit fără consimţământul proprietarului, potrivit Agerpres. Instanţa a subliniat că dreptul chiriaşului la subînchiriere are ca scop acoperirea cheltuielilor locative, nu generarea de venit suplimentar, adaugă sursa citată.

Decizia survine unui caz din Berlin, unde o proprietară a reziliat contractul unui chiriaş care subînchiria apartamentul de două camere „în scop lucrativ”, subliniază Agerpres. Chiriaşul percepea 962 de euro pe lună pentru locuinţa de 65 de metri pătraţi, în timp ce el plătea doar 460 de euro proprietarului. Bărbatul a argumentat că apartamentul era complet mobilat, inclusiv cu televizor, sistem audio, maşină de spălat vase şi rufe, conform sursei citate.

Curtea a respins apelul chiriaşului, confirmând astfel validitatea notificării de evacuare, însă nu s-a pronunţat asupra reglementărilor pentru apartamentele mobilate, prezintă Agerpres. În paralel, Ministerul Justiţiei din Berlin lucrează la norme legale privind suprataxa pentru mobilă, conform sursei citate.

Piaţa închirierilor din Germania rămâne strict reglementată, dar include portiţe pentru apartamente mobilate, ceea ce permite majorarea chiriilor de către proprietari şi companii. Asociaţia Chiriaşilor avertizează însă că nu există modele clare pentru calcularea valorii mobilierului în chirie, potrivit Agerpres.