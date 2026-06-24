Germania: Traficul feroviar a fost suspendat în toată ţara din cauza unei defecţiuni a reţelei radio

Traficul feroviar german a fost complet întrerupt marţi seara din cauza unei defecţiuni majore a sistemului de radiocomunicaţii digitale GSM-R, utilizat de Deutsche Bahn pentru gestionarea circulaţiei, potrivit news.ro.

Conform unui purtător de cuvânt al grupului public citat de agenţia dpa, „toate trenurile sunt reţinute temporar în gară” până la rezolvarea incidentului.

Compania a precizat că tehnicienii săi lucrează „activ” la identificarea şi rezolvarea acestei defecţiuni a sistemului de comunicaţii radio feroviare la nivel naţional, fără a oferi, în acest moment, o estimare privind revenirea la normal.

Mai mulţi operatori regionali, printre care Metronom, au semnalat, de asemenea, perturbări importante, precizând că, din motive de siguranţă, „toate trenurile trebuie să se oprească sau să se îndrepte către cea mai apropiată gară şi să rămână acolo”.