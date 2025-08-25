Gimnastică ritmică: medalie pentru Amalia Lică la Campionatul Mondial

Gimnasta Amalia Lică a debutat la nivel de senioare, la doar 16 ani, la Campionatul Mondial de la Rio de Janeiro, la care a obţinut medalia de argint la măciuci şi clasarea pe locul 17 la individual.

În finala individuală, în care s-a calificat de pe locul 12, Amalia Lică s-a clasat pe locul 17 (penultimul), cu un total de 107.500 puncte (27.950 - cerc; 28.050 - minge; 25.000 - măciuci; 26.500 - panglică). Podiumul a fost ocupat, în ordine, de campioana olimpică Darja Varfolomeev (Germania, 121.900 ), Stiliana Nikolova (Bulgaria, 119.300 ) şi Sofia Raffaeli (Italia, 117.950).

În a doua finală în care s-a calificat, la măciuci, Amalia Lică a evoluat, duminică seară, chiar prima şi a obţinut o preţioasă medalie mondială de argint, fiind notată cu 29.000 puncte. În calificări a fost pe locul 7 (28.750 puncte). Medalia de aur a revenit sportivei germane Darja Varfolomeev (31.700), iar cea de bronz Stilianei Nikolova (Bulgaria, 28.800).

Medalia Amaliei Lică într-o finală individuală mondială pentru România vine la 33 de ani de când Irina Deleanu, actuala preşedintă a FR Gimnastică Ritmică, obţinea bronzul la coardă, la CM din 1992.

Amalia Lică are în palmares la competiţiile de junioare 6 medalii la Campionatele Europene, în 2022 şi 2024 (5 aur, 1 argint) şi 2 medalii la Campionatele Mondiale, în 2023 (1argint, 1 bronz).

La Campionatul Mondial de la Rio de Janeiro, România a mai fost reprezentată de Andreea Verdeş, care a încheiat calificările pe locul 23, după un an de pauză competiţională. În finala individuală s-au calificat primele 18 clasate din 77 de participante.

La startul CM2025 s-au aflat 102 gimnaste din 77 de naţiuni.