GlobalLogic: Compania investeşte în laboratoare şi echipamente IT la Politehnica Bucureşti

GlobalLogic investeşte în modernizarea a cinci laboratoare ale Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, prin mobilier, echipamente IT, kituri pentru proiecte embedded şi videoproiectoare, se arată în comunicatul GlobalLogic.

Parteneriatul dintre companie şi universitate vizează modernizarea spaţiilor de învăţare şi pregătirea studenţilor pentru cerinţele pieţei muncii, potrivit comunicatului GlobalLogic. Compania donează 10 kituri Embedded Starter Kits pentru proiecte din zona IoT şi sisteme embedded.

Investiţiile le oferă studenţilor acces la instrumente folosite în industrie şi susţin o componentă practică a procesului de învăţare, mai arată GlobalLogic în comunicat.

„Parteneriatul cu GlobalLogic aduce în laboratoarele noastre echipamente de actualitate şi o conexiune directă cu industria. Facilităm astfel posibilitatea studenţilor de a lucra pe proiecte reale, în condiţii similare celor din companiile de tehnologie. Ne bucurăm să consolidăm această colaborare între mediul academic şi mediul business şi să ajutăm astfel la pregătirea unor absolvenţi care să se integreze rapid pe piaţa muncii, dobândind competenţe validate deja de industrie”, a declarat conf. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu, decanul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, citat în comunicatul GlobalLogic.

Compania susţine şi participarea studenţilor la hackathoane şi anunţă o implicare constantă în evenimente academice, se mai arată în comunicatul GlobalLogic.

„Credem că drumul către tehnologia de mâine porneşte deopotrivă din mediul universitar şi din cel de afaceri, cele două ecosisteme completându-se reciproc în formarea noilor generaţii. Parteneriatul nostru cu Universitatea Politehnica din Bucureşti este o concretizare firească a viziunii Grupului Hitachi, şi anume că progresul tehnologic începe cu investiţia în oameni. Ne dorim să le oferim studenţilor oportunitatea de a se familiariza cu ritmul şi cerinţele reale ale industriei încă de pe băncile facultăţii, cu speranţa de a le ura bun venit, pe viitor, în echipa noastră.”, a declarat Victor Filipoiu, Bucharest Site Manager, GlobalLogic, potrivit comunicatului.