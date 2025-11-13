Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Gorghiu: "Mecanismul de acordare a voucherelor pentru victimele infracţiunilor funcţionează"

S.B.
Politică / 13 noiembrie, 14:12

Gorghiu: ”Mecanismul de acordare a voucherelor pentru victimele infracţiunilor funcţionează”

Deputatul PNL Alina Gorghiu, fost ministru al Justiţiei, aminteşte că mecanismul de acordare a voucherelor pentru victimele infracţiunilor, gestionat de Ministerul Justiţiei, funcţionează şi precizează că, în acest an, şase victime au beneficiat de 21 de vouchere, cu o valoare totală de 102.750 lei, informează Agerpres.

''Victimele trebuie să ştie unde pot cere ajutor! Mecanismul de acordare a voucherelor pentru victimele infracţiunilor, gestionat de Ministerul Justiţiei, funcţionează. La nevoie, ele primesc sprijin concret pentru acoperirea unor nevoi urgente - hrană, cazare, medicamente, transport sau materiale de igienă şi uz personal'', a scris Gorghiu, joi, pe Facebook.

Primele vouchere pentru victime au fost acordate în anul 2024.

''Am cerut acum ministerului situaţia la zi pentru acest an. În 2025, şase victime au beneficiat de 21 de vouchere, cu o valoare totală de 102.750 lei'', a precizat Alina Gorghiu.

Acestea au fost acordate de: Tribunalul Bucureşti - 18.500 lei pentru o victimă; Tribunalul Dolj - 54.000 lei pentru trei victime (câte 18.000 lei); Tribunalul Timiş - 20.250 lei pentru o victimă şi Tribunalul Cluj - 10.000 lei pentru o victimă.

''Aceste sume reprezintă un sprijin esenţial pentru oameni aflaţi în momente extrem de dificile. Mulţumesc pentru sprijinul acordat victimelor DGASPC Cluj, Dolj şi Timiş, entităţi publice înrolate în mecanismul de distribuire a voucherelor, dar şi Asociaţiei pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare şi Educaţie, entitate privată înrolată în acest mecanism. Rog pe toţi cei implicaţi să dea şi mai mult ajutor victimelor să ceară acest ajutor pentru că resursă financiară există. Fiecare voucher contează!'', a transmis deputata liberală.

Alina Gorghiu explica, în 2023, ce trebuie să facă victima unei infracţiuni, după operaţionalizarea sistemului, pentru a beneficia de un astfel de voucher.

"În primul rând, trebuie să depună o plângere la poliţie; în al doilea rând, trebuie să depună o cerere de compensare financiară sau o cerere cu un avans din compensaţia financiară sub formă de voucher pentru acoperirea acestor nevoi urgente, cu o estimare a cheltuielilor pentru nevoile urgente, la un tribunal în a cărui circumscripţie domiciliază victima. (...) Deja la nivelul fiecărui tribunal avem constituită comisia pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor infracţiunilor, iar această comisie primeşte cererea, o soluţionează un complet de doi judecători şi, dacă este întemeiată, se stabileşte cuantumul acestui voucher", spunea Alina Gorghiu, la acel moment ministru al Justiţiei.

Valoarea unui voucher nu poate depăşi cinci salarii minim brute pe ţară, adică poate fi de maxim 16.500 lei.

Conform Ministerului Justiţiei, beneficiari sunt persoanele asupra cărora a fost săvârşită o tentativă la infracţiunile de omor şi omor calificat, prevăzute la articolele 188 şi 189 din Codul penal, o infracţiune de vătămare corporală, prevăzută la articolul 194 din Codul penal, o infracţiune intenţionată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracţiune de viol, act sexual cu un minor şi agresiune sexuală, prevăzute la articolele 218 - 220 din Codul penal, o infracţiune de trafic de persoane şi trafic de minori, prevăzute la articolele 210 şi 211 din Codul penal, o infracţiune de terorism, precum şi orice altă infracţiune intenţionată comisă cu violenţă.

