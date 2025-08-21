GRAMPET Group anunţă schimbări în echipa de management a RELOC Craiova

GRAMPET Group, cel mai mare grup feroviar şi operator logistic privat din Europa Centrală şi de Sud-Est, anunţă numirea lui Popescu Marius Lucian în funcţia de Director de Producţie al companiei RELOC Craiova, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Începând cu data de 20 august 2025, acesta şi-a preluat atribuţiile în cadrul uzinei de la Craiova, un reper al industriei feroviare româneşti de peste jumătate de secol.

"Grupul nostru îşi consolidează angajamentul pentru performanţă şi dezvoltare durabilă. La RELOC Craiova derulăm proiecte de reconstrucţie şi modernizare, prin care prelungim ciclul de viaţă al locomotivelor. Contribuim astfel la un transport feroviar mai eficient şi mai prietenos cu mediul. Mă bucur că Lucian Popescu s-a alăturat echipei noastre. Sunt convins că împreună vom face la Craiova cel mai important hub de material rulant din Europa de Sud-Est. Numirea acestuia reflectă încrederea noastră în profesionalismul şi experienţa sa.” - Gruia STOICA, preşedinte GRAMPET.

Cu o experienţă de peste 25 de ani în industria feroviară, navală şi aerospaţială, dobândită în companii de prestigiu precum Astra Rail Industries, Damen Shipyards Mangalia, Daewoo Mangalia şi Avioane Craiova, Popescu Marius Lucian are o expertiză solidă şi o viziune orientată spre performanţă. La baza carierei sale profesionale şi a funcţiilor de conducere deţinute, stau studii aprofundate în inginerie şi management, completate de programe de perfecţionare în sisteme industriale, managementul resurselor umane, tehnologii CAD, sisteme de producţie moderne şi metodologii de îmbunătăţire continuă (Toyota Production System, Industrial Engineering, Value Stream Mapping, Statistics, Theory Of Constraints and Creative Problem Solving, etc.).

În calitate de Director de Producţie al RELOC Craiova, acesta va fi responsabil de optimizarea şi dezvoltarea activităţilor de producţie, de atingerea obiectivelor operaţionale şi de calitate, dar şi de implementarea iniţiativelor strategice care susţin direcţia de dezvoltare a companiei şi a grupului.

"Sunt încântat să mă alătur echipei RELOC Craiova şi grupului GRAMPET. Le mulţumesc că îmi oferă oportunitatea de a contribui la întărirea şi consolidarea companiei în România şi în regiune, prin creşterea eficienţei operaţionale şi susţinerea expansiunii portofoliului de clienţi.” - Lucian Marius Popescu

Numirea sa survine ca urmare a retragerii din activitate a domnului Liviu Cornel Bonci, prin pensionare, după patru decenii în industria feroviară şi 13 ani dedicaţi echipei şi companiei RELOC Craiova. Domnul Bonci a susţinut formarea profesională a numeroase generaţii de specialişti şi a contribuit semnificativ la dezvoltarea uzinei, lăsând în urmă o moştenire profesională valoroasă. Compania RELOC şi GRAMPET Group îi sunt recunoscători şi îi mulţumesc pentru întreaga sa activitate şi pentru dedicarea de care a dat dovadă.