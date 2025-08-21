Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

GRAMPET Group anunţă schimbări în echipa de management a RELOC Craiova

I.S.
Comunicate de presă / 21 august, 19:36

GRAMPET Group anunţă schimbări în echipa de management a RELOC Craiova

GRAMPET Group, cel mai mare grup feroviar şi operator logistic privat din Europa Centrală şi de Sud-Est, anunţă numirea lui Popescu Marius Lucian în funcţia de Director de Producţie al companiei RELOC Craiova, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Începând cu data de 20 august 2025, acesta şi-a preluat atribuţiile în cadrul uzinei de la Craiova, un reper al industriei feroviare româneşti de peste jumătate de secol.

"Grupul nostru îşi consolidează angajamentul pentru performanţă şi dezvoltare durabilă. La RELOC Craiova derulăm proiecte de reconstrucţie şi modernizare, prin care prelungim ciclul de viaţă al locomotivelor. Contribuim astfel la un transport feroviar mai eficient şi mai prietenos cu mediul. Mă bucur că Lucian Popescu s-a alăturat echipei noastre. Sunt convins că împreună vom face la Craiova cel mai important hub de material rulant din Europa de Sud-Est. Numirea acestuia reflectă încrederea noastră în profesionalismul şi experienţa sa.” - Gruia STOICA, preşedinte GRAMPET.

Cu o experienţă de peste 25 de ani în industria feroviară, navală şi aerospaţială, dobândită în companii de prestigiu precum Astra Rail Industries, Damen Shipyards Mangalia, Daewoo Mangalia şi Avioane Craiova, Popescu Marius Lucian are o expertiză solidă şi o viziune orientată spre performanţă. La baza carierei sale profesionale şi a funcţiilor de conducere deţinute, stau studii aprofundate în inginerie şi management, completate de programe de perfecţionare în sisteme industriale, managementul resurselor umane, tehnologii CAD, sisteme de producţie moderne şi metodologii de îmbunătăţire continuă (Toyota Production System, Industrial Engineering, Value Stream Mapping, Statistics, Theory Of Constraints and Creative Problem Solving, etc.).

În calitate de Director de Producţie al RELOC Craiova, acesta va fi responsabil de optimizarea şi dezvoltarea activităţilor de producţie, de atingerea obiectivelor operaţionale şi de calitate, dar şi de implementarea iniţiativelor strategice care susţin direcţia de dezvoltare a companiei şi a grupului.

"Sunt încântat să mă alătur echipei RELOC Craiova şi grupului GRAMPET. Le mulţumesc că îmi oferă oportunitatea de a contribui la întărirea şi consolidarea companiei în România şi în regiune, prin creşterea eficienţei operaţionale şi susţinerea expansiunii portofoliului de clienţi.” - Lucian Marius Popescu

Numirea sa survine ca urmare a retragerii din activitate a domnului Liviu Cornel Bonci, prin pensionare, după patru decenii în industria feroviară şi 13 ani dedicaţi echipei şi companiei RELOC Craiova. Domnul Bonci a susţinut formarea profesională a numeroase generaţii de specialişti şi a contribuit semnificativ la dezvoltarea uzinei, lăsând în urmă o moştenire profesională valoroasă. Compania RELOC şi GRAMPET Group îi sunt recunoscători şi îi mulţumesc pentru întreaga sa activitate şi pentru dedicarea de care a dat dovadă.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

21 august

Citeşte Ziarul BURSA din 21 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 august
Ediţia din 21.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0578
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3387
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3890
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8482
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.1103

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb