Grecia, Cipru, Spania şi Italia vor deveni eligibile pentru ajutor în materie de imigranţi

Grecia, Cipru, Spania şi Italia vor deveni eligibile pentru a primi ajutor în materia problemelor cu presiunea imigranţilor sub un nou mecanism al Uniunii Europene, transmite Reuters.

Drept parte a reformelor în materie de imigranţi, ţările membre ale UE trebuie să decidă cea mai bună metodă de a ajuta prin intermediul noului mecanism, cunoscut drept „fondul solidarităţii”. Acesta presupune primirea de imigranţi din propria iniţiativă a membrelor UE, oferind astfel mai mult ajutor financiar celor patru ţări enunţate.

Comisia UE a transmis faptul că imigrările ilegale au scăzut cu 35%, dar încă există dificultăţi cu privire la prevenţia acestora.

„Grecia şi Cipru se află sub presiunea imigranţilor din cauza nivelului disproporţionat de intrări în ţară din decursul anului trecut. Spania şi Italia se află sub aceleaşi presiuni.”, a mai transmis Comisia UE.

Majoritatea statelor din aripa de est a UE ar putea primi deduceri parţiale sau întregi din contribuţiile lor la „fondul solidarităţii”, motivul fiind „presiunile cumulate de-a lungul ultimilor cinci ani”.