GREEN ENERGY EXPO - expoziţie dedicată tehnologiilor si soluţiilor verzi

GREEN ENERGY EXPO, ROMENVIROTEC şi noul concept URBAN SMART EXPO creează împreună platforma cu cea mai mare complexitate dedicată tehnologiilor şi soluţiilor smart din domeniul sustenabilităţii, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Având o abordare completă a sectoarelor, cea mai mare expoziţie green din România se va desfăşura în perioada 9-11 aprilie, în complexul expoziţional Romexpo şi va îngloba inovaţii pentru producţia de energie regenerabilă (energie solară, eoliană), pentru colectarea, sortarea şi reciclarea inteligentă a deşeurilor, pentru filtrarea şi purificarea apei potabile şi uzate şi a aerului, pentru eficienţa energetică, pentru servicii publice digitalizate şi transformarea smart a vieţii urbane.

"Adoptarea practicilor sustenabile şi accesarea surselor de energie regenerabilă pot fi realizate doar printr-un efort concertat la nivel de societate, de aceea continuăm iniţiativa începută anul trecut, de promovare a celor mai performante soluţii pentru sănătatea publică, protecţia mediului, eficienţa energetică şi dezvoltarea unei infrastructuri inteligente. Pornind de la ideea de Urban Smart Expo, am gândit o platformă amplă pentru viitorul sustenabil şi digitalizat al localităţilor din România. Împreună cu partenerii noştri, am creat locul de întâlnire al celor care construiesc inovaţii din domeniul sustenabilităţii cu cei care au decizia de a le implementa la nivelul comunităţilor pentru o calitate a vieţii mai bună.", declară Camelia Buda, Director General EUROEXPO FAIRS şi organizator GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC.

Expoziţia va avea o complexitate dată de multitudinea soluţiilor prezentate, de la peste 500 de brand-uri, şi zecilor de evenimente organizate în cele trei zile, cu participarea celor mai importante organizaţii locale şi internaţionale. Componenta internaţională este accentuată şi de prezenţa multor ţări care vor avea pavilioane naţionale dedicate, dintre care amintim China, puternic reprezentată prin mari producători sau importatori de soluţii pentru producţia de energie regenerabilă.

Ediţia din 2025 va avea 3 direcţii macro, care definesc şi principalele sectoare în care sunt expuse soluţiile, dar şi tematicile evenimentelor:

GREEN ENERGY EXPO

Va include în proporţie majoritară tehnologie pentru producţia de energie solară, iar aici vor putea fi găsite: module solare (PV), invertoare, baterii, sisteme de stocare a energiei, e-mobilitate, sisteme de montare şi optimizare a energiei solare, soluţii de eficientizare energetică, accesorii. Zona va fi reprezentată şi de soluţii pentru producerea de energie eoliană, energie geotermală, bioenergie, hidrogen sau pentru eficienţă energetică.

10 aprilie va fi ziua dedicată conferinţelor Energy Day, organizate împreună cu Energynomics, pe teme relevante pe agenda publică, precum: preţul energiei, mobilitatea electrică şi soluţii de stocare, energie verde pentru autoconsum, sustenabilitatea energetică a clădirilor etc.

ROMENVIROTEC

Se va concentra pe soluţiile şi temele din domeniul protecţiei mediului, respectiv colectării, sortării şi reciclării deşeurilor - maşini pentru colectarea şi transportul deşeurilor, insule ecologice pentru colectare cu accesare digitală, echipamente si soluţii pentru sortarea, tratarea si reciclarea deseurilor, pentru curăţarea străzilor, întreţinerea şi serviciile de deszăpezire, centre pentru reciclarea, condiţionarea şi utilizarea materiilor prime secundare, pentru gestionarea substanţelor periculoase etc. O noutate o reprezintă managementul apei - tehnici de analiză şi de laborator, vane, sisteme de alimentare cu apă şi canalizare, pompe şi sisteme, conducte, ţevi şi canalizări, staţii de tratare a apei şi apelor uzate.

Timp de 3 zile, şi pentru acest sector se vor organiza conferinţe pe teme de actualitate, iar evenimentul principal va fi "Forumul Internaţional de Mediu şi Energie", organizat de FADI şi Infomediu Europa, pe toată durata târgului şi cu prezenţa reprezentanţilor autorităţilor din ministerele Economiei, Mediului şi Energiei.

Pe toată perioada expoziţiei, se va desfăşura şi Conferinţa internaţională "Provocări şi oportunităţi în sectorul apei şi apei uzate din România", cu multiple workshop-uri şi mese rotunde organizate de Asociaţia Parteneriat Pentru Proiecte şi Fonduri Europene (APPFE) şi Federaţia Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară din Domeniul Apei (FADIDA), în cadrul cărora vor fi prezentate proiecte şi modele de succes, precum şi oportunităţi de integrare a soluţiilor şi tehnologiilor actuale în viitoarele proiecte de investiţii publice şi private.

Pentru prima dată în România, reţeaua numărul unu pe zona de waste management, ISWA (International Solid Waste Association), va fi prezentă cu un meeting point, pentru întâlniri ale profesioniştilor cu managementul reţelei.

De asemenea, va fi organizată şi o conferinţă pe tema salubrităţii la nivel naţional, de către Asociaţia Română de Salubritate şi pentru Managementul Deşeurilor.

URBAN SMART EXPO

Va avea o zonă de demo, cu prototipuri din tehnologia viitorului. Partea cea mai activă va fi, însă, cea de evenimente, organizate împreună cu Asociaţia Română Smart City, pe domenii care definesc viitorul oraşelor inteligente: mobilitate urbană, infrastructură urbană, iluminat inteligent, tehnologii pentru conectivitate, smart living, securitate şi siguranţă, enabled technologies, guvernanţă inteligentă, integrare şi incluziune urbană, infrastructură digitală şi conectivitate, servicii digitale pentru comunităţi. Dintre acestea, un moment important va fi pe 10 aprilie, prin organizarea Congresului Primarilor şi Administraţiei Locale din România, precum şi a Galei pentru Sustenabilitate în Administraţia Locală, o oportunitate pentru schimbul de idei, parteneriate şi recunoaşterea celor care modelează viitorul sustenabil al comunităţilor din România.

Partenerii de organizare a celor trei sectoare principale şi asociaţiile partenere sunt: ARM, APPFE, FADI, FADI DA, ARSMD (ARMD), Asociaţia Română a Compostului (ARC), Federaţia Constructorilor, RPIA, ISWA, Solar Academy, Energia Inteligentă, Solar Plaza Summit, German RETech Partnership.

Dintre partenerii expozanţi, amintim: ACO, ACTIVE IDEAL, AD STIL EQUIPMENTS, AEG, AEROCOMPACT, AFORE, AIKO, ALLIMEX GREEN POWER ROMANIA, AMONRA ENERGY RO, ASTROENERGY, AVASCO SOLAR, AX PERPETUUM, AXITEC, BAUER SOLAR, BISOL, BSL NEW ENERGY (HONGKONG), C.H. ERBSLOH HUNGARIA, CAMEL ENERGY, CANADIAN SOLAR, CEFAIN CONSTRUCT, COLUBRIS CLEANTECH, CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY, DAF, DARCOM ENERGY SOLUTIONS, DAS SOLAR, DEYE, DRAGON WINCH, DRANCO W, DUNEXT TECHNOLOGY SUZHOU, ECOBAT ENERGY, EFE, EJOT ROMANIA, ELECTROTECH ENGINEERING, ELKOND, EPOKE, EUROPEAN WASTE TECHNOLOGY, EUTRON INVEST ROMANIA, EVOGO, FASSI, FEB, FLX SMART SOLUTION, FORTZA.RO, FRONIUS INTERNATIONAL, GLUTTON, GOODWE TECHNOLOGIES, GRADINARIU IMPORT EXPORT, GRAPHTEC DESIGN, GREENSUN EAST EUROPE, GROWATT, HBM NOBAS BAUMASCHINEN, HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS, HELESI, HK HUIZHAN INT'L GROUP, HUAWEI, HYTECH ENTERPRISE, INLIGHT NEW ENERGY (ZHEJIANG), INOVECO, IVECO, JA SOLAR, JINKO SOLAR, JING-XIN CO LTF, JOLYWOOD, K2 SYSTEMS, KACO, KARE SOLAR PROFIL, KBE BERLIN, KENO, KOVACO, KRAMER, KRANNICH SOLAR, KP SOLAR GROUP, LASSO ECO INNOVATION, LEMETAL COM, LIVOLTEK, LONGI SOLAR, LUXOR SOLAR MODULE MANUFACTURER, MAN, MEPA ENERJI, MEVA, MEYER BURGER, MIK-GREEN, MR. FILL BV, MYPLAST INVESTMENTS, NEXT GENERATION TECHNOLOGIES, NORD ENGINEERING, ODOR CONTROL, PARTENER, PLUG AND PLAY ENERGY, PRIME BATTERIES TECHNOLOGY, PRO DANCE SHOW, PROCEMA PERLLIT, PROFCEISS ELECTRIC, PUSTUN ENERGY TECHNOLOGY, P V SYSTEM, QINGDAO ANGILE ENERGY TECH, QN SOLAR, RENAULT, RENAC POWER, RENOVATIO, RICO, ROEL, SCANIA, SCARAB FAYAT GROUP, SHANGHAI ZOE ENERGY STORAGETECHNOLOGY, SIGENERGY, SINEXCEL - ISUNA, SKE - SOLAR INVERTERS, SKIBICKI, SMA, SNOW SERVICE, SOLAR-LOG, SOLAR MD, SOLARGROUP ENERGY RO, SOLAX POWER NETWORK TECHNOLOGY (ZHEJIANG), SOLINTEG, SOLIS, SOLPLANET, SOLAREDGE TECHNOLOGIES, SOLSOL, SONEPAR ROMANIA, SOPSA ECO INNOVATION, STÄUBLI, STELTEC, SULO, SUNGROW, SUNTECH, TMSYS ROM, TODOME FERO, TOP CABLE, TRANSYLVANIA TRADE COLLECT, TREE SYSTEMS, TRINASOLAR, UBETTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED, VICTRON ENERGY, VODALAND BALKAN, VOLKAN, VOMM IMPIANTI E PROCESSI, V-TAC EUROPE, WATERFLOW INNOVATION, WEGSCHEID ENTRENCO, XIAMEN RINENG SOLAR ENERGY TECHNOLOGY, YINERGY EU, ZLINK, ZONETEC.

Expoziţia se adresează profesioniştilor din domeniile energiei regenerabile, producătorilor de energie (verde şi convenţională), investitorilor, băncilor şi fondurilor de investiţii, operatorilor de proiecte de energie regenerabilă, dezvoltatorilor imobiliari, arhitecţilor, urbaniştilor şi experţilor care transformă oraşe, constructorilor, specialiştilor din producţie şi retail, consultanţilor în energie, antreprenorilor şi start-up-urilor care doresc să deschidă o afacere în domeniile energiei regenerabile, protecţiei mediului şi managementului deşeurilor, companiilor de tehnologie, organizaţiilor de mobilitate (furnizori de soluţii pentru mobilitate urbană şi operatori de transport). De asemenea, este un eveniment dedicat specialiştilor în gestionarea deşeurilor, operatorilor de gestionare a deşeurilor, companiilor specializate în tratarea şi distribuţia apei potabile, specialiştilor în remedierea siturilor contaminate. Sunt invitaţi şi reprezentanţi ai ONG-urilor din domeniu, mediului universitar (profesori şi studenţi), experţi în politici publice, consultanţi de business, precum şi reprezentanţi guvernamentali, ai ministerelor, autorităţi publice şi locale - primari, angajaţi ai primăriilor, reprezentanţi ai consiliilor judeţene, instituţiilor guvernamentale implicate în planificarea urbană, parlamentari. Expoziţia este deschisă şi utilizatorilor casnici care doresc să implementeze în propriile spaţii soluţii green şi smart.

Spaţiul expoziţional va putea fi vizitat gratuit pe 9-10 aprilie, între 10.00-18.00 şi pe 11 aprilie în intervalul 10.00-16.00, în Pavilionul B2 şi pe platformele exterioare.