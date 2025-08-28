Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Greenpeace: Numărul alertelor meteo extreme aproape s-a dublat în 2025 faţă de 2019

I.S.
Comunicate de presă / 28 august, 11:13

Greenpeace: Numărul alertelor meteo extreme aproape s-a dublat în 2025 faţă de 2019

Analiza Greenpeace România asupra datelor oficiale RO-ALERT (1 ianuarie 2019 - 31 iulie 2025) arată o creştere îngrijorătoare a fenomenelor meteo extreme, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Numărul alertelor de inundaţii aproape s-a dublat în 2025 faţă de 2019 (+72 de cazuri, +93,5%), iar furtunile rămân cel mai frecvent fenomen extrem (+52 cazuri faţă de 2019, +12,4%). Doar în primele şapte luni din 2025, autorităţile au emis 3 alerte de tornadă, în condiţiile în care între 2019 şi 2024 au fost consemnate 5 alerte în total.

„Schimbările climatice amplifică intensitatea fenomenelor meteorologice extreme. O atmosferă mai caldă reţine mai multă umiditate şi creşte energia care alimentează furtunile. Fenomenele meteorologice asociate furtunilor devin astfel mai intense: grindină mai mare, cantităţi mai mari de precipitaţii care cad într-un interval scurt de timp, rafale puternice ale vântului. Dacă nu investim acum în adaptare, de la modernizarea infrastructurii şi reţele critice mai reziliente până la avertizări bazate pe impact, costurile economice, dar şi cele sociale vor continua să crească. Momentul de a acţiona nu este peste 10 ani, ci este acum.”, a declarat Bogdan Antonescu, fizician, specialist în fizica atmosferei.

Conform comunicatului, concluziile din analiza datelor RO-ALERT între 1 ianuarie 2019 şi 31 iulie 2025 sunt:

-Inundaţii: 2019 - 77 alerte vs. 2025 - 149 alerte (+93,5%), trend ascendent pe parcursul celor 6 ani şi jumătate analizaţi;

-Furtuni: 2019 - 421 alerte vs. 2025 - 473 alerte (+12,4%), trend ascendent pe parcursul celor 6 ani şi jumătate analizaţi;

-Tornade: 8 alerte în total între 2019 şi 2025, dintre care 3 doar în primele 7 luni din 2025;

-În primele 7 luni ale lui 2025, s-au înregistrat un total de 645 de alerte. Proiecţia statistică indică faptul că până la finalul anului se vor înregistra 1105 alerte în total, foarte aproape de maximul din 2023 (1159).

-Fenomenul cel mai frecvent: furtunile (4.004 alerte în perioada analizată), urmate de inundaţii (762).

-Judeţele cu cele mai multe alerte (2019-2025): Bacău (236), Tulcea (129), Maramureş (124), Alba (122).

-Judeţele cu cele mai puţine alerte (2019-2025): Teleorman (5), Giurgiu (5), Olt (8), Călăraşi (12).

-În 2025, judeţul cu cele mai multe alerte până la 31 iulie a fost Harghita (26 alerte - aproximativ una la 8 zile).

Greenpeace România solicită autorităţilor naţionale şi locale să ia măsuri urgente pentru a contracara impactul devastator al combustibililor fosili asupra crizei climatice. România trebuie să asigure o tranziţie rapidă şi echitabilă către surse de energie regenerabile, produse şi deţinute local, precum şi implementarea de măsuri de adaptare bazate pe natură, cum ar fi restaurarea zonelor umede, reîmpădurirea, protejarea malurilor râurilor, sau refacerea luncilor inundabile. Aceste soluţii contribuie la reducerea riscului de inundaţii şi la creşterea capacităţii de reacţie a comunităţilor.

