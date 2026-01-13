Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Grevă japoneză la Fabrica de arme Cugir

S.B.
Miscellanea / 13 ianuarie, 14:28

Grevă japoneză la Fabrica de arme Cugir

Angajaţii Fabricii de Arme Cugir au intrat în grevă japoneză, protestând astfel faţă de faptul că la nivelul fabricii nu există un contract colectiv de muncă (CCM) şi că, după o discuţie pe acest subiect care a avut loc în octombrie anul trecut, conducerea nu a mai purtat nicio negociere cu angajaţii pe acest subiect, potrivit news.ro.

Liderul de sindicat Ioan Neagu a declarat că nu există o revendicare anume pe care directorii şi Consiliul de administraţie să fi respins-o, pentru că nu s-a ajuns la faza de negocieri, ci pur şi simplu şefii „nu se mai comportă a nişte administratori, ci a nişte stăpâni” de când au mandate de 4 ani.

„Motivul protestului este legat de faptul că administraţia, chiar dacă noi am făcut demersurile legale şi în timpul prevăzut de lege, de negociere a contractului colectiv de muncă, am avut o singură întâlnire după solicitarea noastră şi de atunci nu a mai fost nicio convocare. În momentul de faţă contractul colectiv de muncă este expirat, pentru că noi am mai avut o prelungire a lui de un an de zile şi acum societatea este fără contract colectiv de muncă, deşi este obligatoriu. Dar administraţia noastră, de un an şi un pic, de când au mandate pe 4 ani şi Consiliul de administraţie, şi directorul se cred stăpânii inelelor, ei nu mai sunt administratori, sunt stăpâni, aşa se comportă”, a declarat pentru News.ro liderul de sindicat Ioan Neagu.

Întrebat dacă angajaţii doresc unele schimbări în CCM care nu convin conducerii fabricii, acesta a răspuns: „Nici nu am apucat să ne spunem revendicările, problema e că nici nu am mai apucat să se întâlnim”.

Liderul de sindicat a precizat că singura întâlnire pe tema contractului colectiv de muncă a avut loc în luna octombrie.

„Atunci am stabilit o comisie care să actualizeze contratul cu actele adiţionale în cei trei ani care trecuseră de la negociere şi eventualele modificări legislative apărute. Comisia a anunţat că a terminat ce avea de făcut şi tot nu a convocat. Din moment ce am început şi atributul este exclusiv al administraţiei, trebuie să facem petiţie, toată ziua, să negociem?”, a adăugat Ioan Neagu.

Acesta a explicat că a solicitat colegilor să nu înceteze lucrul, dorind ca greva japoneză să fie „un avertisment”.

Fabrica de Arme Cugir are aproximativ 700 de angajaţi, liderul de sindicat precizând că la finalul anului trecut mai mulţi salariaţi care cumulau pensia cu salariul au renunţat la funcţii.

Ziarul BURSA

13 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 ianuarie

Curs valutar BNR

13 Ian. 2026
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3626
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4648
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8778
Gram de aur (XAU)Gram de aur643.1962
Gram de aur (XAU)Gram de aur643.1962

JURNAL BURSIER

