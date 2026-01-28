Groenlanda insistă asupra integrităţii teritoriale în negocierile cu SUA

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a subliniat că valorile democratice şi integritatea teritorială vor fi prioritare în negocierile ţării sale cu Statele Unite privind orice acord viitor referitor la insula arctică, potrivit News.ro.

„Avem câteva linii roşii pe care nu le putem depăşi, dar vom încerca să ajungem la un fel de acord”, a declarat Nielsen, în cadrul unei conferinţe la Paris, alături de prim-ministrul danez Mette Frederiksen, conform News.ro. „Colaborăm cu SUA de mulţi ani şi vom continua să facem acest lucru într-un cadru respectuos şi transparent”, a adăugat Nielsen, adaugă sursa citată.

Tensiunile dintre Europa şi SUA s-au mai domolit după ce fostul preşedinte Donald Trump a părut să renunţe la ameninţările legate de preluarea controlului asupra Groenlandei, teritoriu autonom danez. În schimb, a fost stabilit un cadru pentru negocieri ulterioare cu SUA, subliniază News.ro.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a precizat că respectarea suveranităţii Danemarcei este o valoare fundamentală şi că ameninţarea unui aliat nu poate fi acceptată, conform News.ro. „Danemarca este un stat suveran şi integritatea teritorială trebuie respectată”, a spus ea, adăugând că Europa trebuie să ţină cont de imaginea de ansamblu a relaţiilor Washingtonului cu continentul, relatează sursa citată.

Atât Nielsen, cât şi Frederiksen se află la Paris pentru discuţii cu preşedintele francez Emmanuel Macron, după ce marţi s-au întâlnit cu cancelarul german Friedrich Merz, conform News.ro.

Frederiksen a avertizat că ordinea mondială este în schimbare şi că europenii trebuie să fie pregătiţi pentru noi provocări geopolitice: „Ordinea mondială aşa cum o cunoaştem s-a sfârşit şi nu cred că se va mai întoarce”, completează sursa citată.