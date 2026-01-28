Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Groenlanda insistă asupra integrităţii teritoriale în negocierile cu SUA

U.B.
Internaţional / 28 ianuarie, 15:25

Groenlanda insistă asupra integrităţii teritoriale în negocierile cu SUA

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a subliniat că valorile democratice şi integritatea teritorială vor fi prioritare în negocierile ţării sale cu Statele Unite privind orice acord viitor referitor la insula arctică, potrivit News.ro.

„Avem câteva linii roşii pe care nu le putem depăşi, dar vom încerca să ajungem la un fel de acord”, a declarat Nielsen, în cadrul unei conferinţe la Paris, alături de prim-ministrul danez Mette Frederiksen, conform News.ro. „Colaborăm cu SUA de mulţi ani şi vom continua să facem acest lucru într-un cadru respectuos şi transparent”, a adăugat Nielsen, adaugă sursa citată.

Tensiunile dintre Europa şi SUA s-au mai domolit după ce fostul preşedinte Donald Trump a părut să renunţe la ameninţările legate de preluarea controlului asupra Groenlandei, teritoriu autonom danez. În schimb, a fost stabilit un cadru pentru negocieri ulterioare cu SUA, subliniază News.ro.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a precizat că respectarea suveranităţii Danemarcei este o valoare fundamentală şi că ameninţarea unui aliat nu poate fi acceptată, conform News.ro. „Danemarca este un stat suveran şi integritatea teritorială trebuie respectată”, a spus ea, adăugând că Europa trebuie să ţină cont de imaginea de ansamblu a relaţiilor Washingtonului cu continentul, relatează sursa citată.

Atât Nielsen, cât şi Frederiksen se află la Paris pentru discuţii cu preşedintele francez Emmanuel Macron, după ce marţi s-au întâlnit cu cancelarul german Friedrich Merz, conform News.ro.

Frederiksen a avertizat că ordinea mondială este în schimbare şi că europenii trebuie să fie pregătiţi pentru noi provocări geopolitice: „Ordinea mondială aşa cum o cunoaştem s-a sfârşit şi nu cred că se va mai întoarce”, completează sursa citată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

28 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 28 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

28 ianuarie
Ediţia din 28.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2490
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5418
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8622
Gram de aur (XAU)Gram de aur720.7478

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb