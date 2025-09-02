Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Grupul PartnerVet anunţă atragerea unei runde de finanţare pentru accelerarea dezvoltării reţelei la nivel naţional

T.B.
Comunicate de presă / 2 septembrie, 09:13

Grupul PartnerVet anunţă atragerea unei runde de finanţare pentru accelerarea dezvoltării reţelei la nivel naţional

PartnerVet anunţă securizarea unei runde de finanţare de la Accession Capital Partners Credit (ACPC), pentru accelerarea expansiunii gupului la nivel naţional, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei. Această rundă de finanţare subliniază încrederea investitorilor în potenţialul şi capacitatea grupului PartnerVet de a-şi îndeplini misiunea de integrare şi consolidare a industriei veterinare din România, o industrie extrem de fragmentată în prezent.

PartnerVet operează în prezent două spitale şi 14 clinici veterinare în 7 oraşe importante din ţară, fiind susţinut de o echipă de peste 150 de profesionişti în toate ariile principale ale medicinei veterinare. În mai puţin de 1 an de la înfiinţare, PartnerVet a devenit cea mai extinsă reţea veterinară din România, cu o strategie agresivă de expansiune la nivel naţional. PartnerVet oferă sprijin strategic clinicilor şi cabinetelor veterinare, contribuind activ la creşterea şi dezvoltarea acestora. Sprijinul include investiţii în echipamente medicale de ultimă generaţie, programe de formare şi dezvoltare profesională pentru personalul medical, standardizarea infrastructurii tehnologice, dezvoltarea prezenţei digitale şi promovarea unităţilor din reţea, precum şi suport administrativ şi de management.

„Această rundă de finanţare confirmă strategia noastră de consolidare şi expansiune la nivel naţional. Rămânem dedicaţi investiţiilor în personalul medical şi infrastructură, cu obiectivul de a construi un lider regional recunoscut pentru excelenţă în îngrijirea veterinară.” a declarat Ferenc Korponay, Preşedinte al Consiliului de Administraţie PartnerVet.

"Misiunea noastră este să construim o platformă integrată de clinici veterinare, care să îmbine cele mai înalte standarde de îngrijire medicală, cu o abordare bazată pe un parteneriat transparent cu fondatorii clinicilor. Parteneriatul cu ACPC ne va permite să accelerăm semnificativ expansiunea grupului şi să implementăm soluţii inovatoare care îmbunătăţesc calitatea actului medical în întreg sectorul veterinar. Credem că acest lucru va contribui la ridicarea standardului general al îngrijirii animalelor de companie şi va oferi clienţilor noştri un nivel şi mai ridicat de servicii.” a declarat Ioan Masca, CEO PartnerVet.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 septembrie
Ediţia din 02.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

01 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0725
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3271
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4141
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8564
Gram de aur (XAU)Gram de aur482.6091

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb