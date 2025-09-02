Grupul PartnerVet anunţă atragerea unei runde de finanţare pentru accelerarea dezvoltării reţelei la nivel naţional

PartnerVet anunţă securizarea unei runde de finanţare de la Accession Capital Partners Credit (ACPC), pentru accelerarea expansiunii gupului la nivel naţional, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei. Această rundă de finanţare subliniază încrederea investitorilor în potenţialul şi capacitatea grupului PartnerVet de a-şi îndeplini misiunea de integrare şi consolidare a industriei veterinare din România, o industrie extrem de fragmentată în prezent.

PartnerVet operează în prezent două spitale şi 14 clinici veterinare în 7 oraşe importante din ţară, fiind susţinut de o echipă de peste 150 de profesionişti în toate ariile principale ale medicinei veterinare. În mai puţin de 1 an de la înfiinţare, PartnerVet a devenit cea mai extinsă reţea veterinară din România, cu o strategie agresivă de expansiune la nivel naţional. PartnerVet oferă sprijin strategic clinicilor şi cabinetelor veterinare, contribuind activ la creşterea şi dezvoltarea acestora. Sprijinul include investiţii în echipamente medicale de ultimă generaţie, programe de formare şi dezvoltare profesională pentru personalul medical, standardizarea infrastructurii tehnologice, dezvoltarea prezenţei digitale şi promovarea unităţilor din reţea, precum şi suport administrativ şi de management.

„Această rundă de finanţare confirmă strategia noastră de consolidare şi expansiune la nivel naţional. Rămânem dedicaţi investiţiilor în personalul medical şi infrastructură, cu obiectivul de a construi un lider regional recunoscut pentru excelenţă în îngrijirea veterinară.” a declarat Ferenc Korponay, Preşedinte al Consiliului de Administraţie PartnerVet.

"Misiunea noastră este să construim o platformă integrată de clinici veterinare, care să îmbine cele mai înalte standarde de îngrijire medicală, cu o abordare bazată pe un parteneriat transparent cu fondatorii clinicilor. Parteneriatul cu ACPC ne va permite să accelerăm semnificativ expansiunea grupului şi să implementăm soluţii inovatoare care îmbunătăţesc calitatea actului medical în întreg sectorul veterinar. Credem că acest lucru va contribui la ridicarea standardului general al îngrijirii animalelor de companie şi va oferi clienţilor noştri un nivel şi mai ridicat de servicii.” a declarat Ioan Masca, CEO PartnerVet.