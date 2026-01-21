Grupul Renault va contribui la producţia de drone pentru Ucraina

Grupul Renault a confirmat că va colabora cu o companie franceză din industria de apărare pentru producţia de drone destinate Ucrainei, într-un proiect coordonat de Ministerul Apărării din Franţa, pe fondul sprijinului acordat Kievului în contextul războiului declanşat de Rusia, potrivit Techrider.

Conform sursei citate, constructorul auto francez a anunţat că va lucra alături de compania de apărare Turgis Gaillard, urmând ca dronele să fie fabricate în două dintre unităţile sale industriale.

„Am fost solicitaţi pentru competenţele noastre în domeniul producţiei industriale. Proiectul este în derulare şi este coordonat de Ministerul Apărării. Confirmăm participarea noastră la această iniţiativă, la cererea statului”, a declarat directorul Renault, Fabrice Cambolive, a potrivit sursei citate.

Acordul vine în urma unei solicitări lansate în luna iunie de guvernul francez către companii din sectoarele auto şi de apărare, în vederea colaborării la extinderea capacităţilor de producţie de drone, a mai informat Techrider, care a subliniat că sistemele au devenit un element-cheie în strategia militară a Ucrainei, fiind utilizate atât pentru apărare, cât şi pentru atacuri asupra infrastructurii ruse.