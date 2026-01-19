Gujarat promovează la Davos investiţiile în apărare semiconductori şi energie verde*

Statul indian Gujarat îşi prezintă la Forumul Economic Mondial de la Davos oferta de investiţii în sectoare strategice precum apărarea, industria semiconductorilor şi energia verde, potrivit publicaţiei Economic Times.

Conform Economic Times, o delegaţie oficială condusă de lideri regionali ai statului Gujarat participă la întâlniri cu reprezentanţi ai marilor companii şi cu alţi lideri economici prezenţi la Davos, cu obiectivul de a atrage capital şi de a stimula parteneriate industriale pe termen lung.

Publicaţia menţionează că strategia prezentată la Davos pune accent pe dezvoltarea capacităţilor industriale locale, pe lanţuri de producţie avansate şi pe proiecte de tranziţie energetică, Gujarat încercând să se poziţioneze drept un pol regional pentru investiţii tehnologice şi industriale.

Economic Times mai arată că demersul se înscrie în competiţia dintre statele indiene pentru atragerea investiţiilor străine directe, Forumul de la Davos fiind utilizat ca platformă de promovare economică la nivel sub-stat, fără caracter decizional formal.