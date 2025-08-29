Guvernul Bolojan îşi asumă răspunderea pe pachetul doi de măsuri fiscale

Premierul Ilie Bolojan a participat vineri la şedinţa Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, cu câteva ore înainte de întrunirea Guvernului programată la ora 18.00, unde urmează să fie adoptat al doilea pachet de măsuri de austeritate. Şedinţa de guvern fusese deja amânată de două ori pe parcursul zilei.

Potrivit executivului, pachetul 2 de măsuri va conţine şase proiecte de lege, nu cinci, aşa cum fusese anunţat iniţial. Explicaţia: restructurarea autorităţilor de reglementare (ANCOM, ASF, ANRE) va fi reglementată printr-un proiect separat de cel privind guvernanţa corporativă a companiilor de stat.

Întâlnirea cu sindicatele şi patronatele a durat aproximativ două ore, iar la final reprezentanţii acestora s-au declarat nemulţumiţi de noile măsuri menite să reducă deficitul bugetar.

Bogdan Şchiop, preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie, a criticat dur proiectele guvernamentale:

„Am asistat la închiderea şi practic cea mai mare politizare a administraţiei publice din România. Prin 40.000 de oameni daţi afară se face o economie echivalentă cu suma virată partidelor politice din 2024 până în mai 2025 - un miliard patru sute de milioane de lei.”

Şchiop a avertizat că economiile estimate de 2,5 miliarde lei vor fi compensate de cheltuielile cu şomajul şi de diminuarea contribuţiilor sociale.

Dumitru Costin, liderul Blocului Naţional Sindical, a afirmat că întâlnirea de la Guvern a fost „mai degrabă una de informare” şi a cerut reguli de transparenţă pentru ocuparea funcţiilor publice:

„Vii cu omul politic care este ales sau pus în funcţie, pleci odată cu el. Nu rămâi şi nu te muţi dintr-o parte în alta pentru a umple schema.”

Întrebat cine va fi cel mai afectat de cele două pachete fiscale, Costin a răspuns:

„Discutăm de măsuri care afectează multe locuri de muncă în sectorul public. Premierul spunea că nu e nicio problemă, că disponibilizaţii îşi vor găsi repede locuri de muncă la privat. Pe pachetul doi sunt măsuri pe zona publică şi pe sănătate publică. Uşor-uşor se stabilizează. Dar, ca de fiecare dată, primii care vor deconta sunt cetăţenii de rând.”

Cătălin Trăistaru, reprezentant al grefierilor şi personalului auxiliar, a cerut retragerea proiectului de lege privind pensiile de serviciu, care prevede reducerea cuantumului la 70% din venitul net:

„Pensia rezultată va fi mai mică decât cea pe contributivitate. Premierul a spus clar că va merge înainte cu acest proiect în Parlament.”

El a precizat că grefierii vor solicita etapizarea creşterii vârstei de pensionare şi a vechimii (35 de ani), precum şi actualizarea pensiilor de serviciu. Trăistaru a reamintit şi protestele magistraţilor, avertizând că şi personalul auxiliar ar putea trece la forme de protest mai radicale.

Dan Şucu, reprezentant al patronatelor, a apreciat „faptul că premierul se luptă serios cu evaziunea fiscală”, însă a subliniat nevoia de dialog real.

Sterică Fudulea, prim-vicepreşedinte IMM România, a adăugat:

„E nevoie de mai mult dialog pentru a lucra mai intens pe propuneri. Nu ni s-a comunicat impactul acestor măsuri, nici măcar cel al primului pachet. Premierul ne-a sugerat să trimitem amendamentele către parlamentari.”

Simion Hăncescu, liderul FSLI, a declarat:

„I-am reproşat premierului faptul că sistemul educaţional este cel mai lovit. Ne aşteptam ca în pachetul doi să se renunţe la o serie de măsuri din educaţie. În urma comasării unor şcoli, vor fi copii care vor merge pe jos distanţe mari. Pentru ce economiseşti? 300 de lei?”

El a anunţat continuarea protestelor profesorilor:

„Anul şcolar va începe în faţa Palatului Victoriei şi Palatului Cotroceni. În prima zi de şcoală, 30.000 de cadre didactice vor ieşi în stradă, în Bucureşti şi în restul ţării. Decizia finală privind greva generală se va lua după revenirea profesorilor în cancelarii.”

Guvernul se va reuni astăzi, de la ora 18.00, pentru adoptarea pachetului de măsuri. Până luni, parlamentarii pot depune amendamente, iar la începutul săptămânii viitoare premierul Bolojan va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

După acest pas, opoziţia va avea la dispoziţie trei zile pentru a depune o moţiune de cenzură.