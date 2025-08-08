Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Guvernul Bolojan schimbă regulile pentru Pilonul II de pensii: dispare retragerea integrală, apare pensia viageră

M.P.
Politică / 8 august, 08:58

Guvernul Bolojan schimbă regulile pentru Pilonul II de pensii: dispare retragerea integrală, apare pensia viageră

Guvernul pregăteşte modificări majore ale sistemului de pensii private obligatorii (Pilonul II), care ar putea fi aprobate vineri, în şedinţa de Executiv. Potrivit proiectului de lege, participanţii nu vor mai putea retrage întreaga sumă acumulată la împlinirea vârstei de pensionare, aşa cum este posibil în prezent, ci cel mult 25% din total, restul urmând să fie plătit lunar sub formă de pensie.

În locul retragerii integrale, vor exista două opţiuni: retragere programată pe o perioadă determinată sau anuitate viageră, care va asigura plăţi lunare pe toată durata vieţii, similare unei pensii. Suma lunară va fi, în general, apropiată de nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari (1.281 lei în 2024). În cazul decesului înainte de epuizarea fondurilor, restul banilor va reveni moştenitorilor.

Executivul justifică schimbarea prin nevoia de a proteja sustenabilitatea sistemului, în condiţiile în care, potrivit datelor oficiale, tot mai mulţi beneficiari au ales să retragă banii integral la pensionare, ceea ce poate pune presiune pe fonduri.

Proiectul introduce şi conceptul de fonduri de plată a pensiilor private, administrate de furnizori autorizaţi de ASF - precum administratori de fonduri de pensii private, societăţi de asigurare de viaţă, societăţi de administrare a investiţiilor sau entităţi special înfiinţate pentru acest scop.

Iniţiativa transpune o recomandare prioritară a OCDE privind crearea cadrului legislativ primar pentru plata pensiilor private şi face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu aflat pe agenda Guvernului.

Pe lângă reforma Pilonului II, Executivul urmează să aprobe şi un acord de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 140 de milioane de euro, pentru investiţii în 14 obiective culturale majore - inclusiv construcţia unei săli noi pentru Opera din Iaşi, modernizarea Operei Naţionale din Bucureşti, extinderea Muzeului „Grigore Antipa” şi restaurarea Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia.

Guvernul mai are pe ordinea de zi un proiect de OUG privind finanţarea noului sediu al Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, precum şi modificări la legea privind restituirea imobilelor preluate abuziv, introducând un criteriu obiectiv - depăşirea cu peste 50% a valorii iniţiale prin lucrări - pentru a califica juridic un imobil ca fiind nou, caz în care restituirea în natură nu mai este posibilă, urmând a fi acordate despăgubiri în echivalent.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 09:15)

    Se intampla in contexul general , misiunea lor este de a ne subjuga total prin saracie . Ei au furat peste 250 mld de euro sia cum noi platim

    Dragilor, vine si scadenta pentru voi, astia care va credeti nemuritori...IADUL 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0736
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3461
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8110
Gram de aur (XAU)Gram de aur471.9649

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb