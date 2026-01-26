Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Guvernul Japoniei, avertisment după mişcările bruşte ale yenului

U.B.
Internaţional / 26 ianuarie, 07:19

Guvernul Japoniei, avertisment după mişcările bruşte ale yenului

Premierul japonez Sanae Takaichi a declarat duminică că guvernul este pregătit să intervină împotriva mişcărilor speculative de pe pieţele financiare. Afirmaţia vine pe fondul volatilităţii accentuate a yenului şi al discuţiilor tot mai intense cu privire la o posibilă intervenţie coordonată între SUA şi Japonia pentru susţinerea monedei nipone, potrivit News.ro.

Declaraţiile vin pe fondul presiunilor tot mai mari din pieţe, după ce yenul şi obligaţiunile guvernamentale japoneze au fost vândute masiv în ultimele săptămâni. Investitorii se tem că politica fiscală expansionistă promovată de Takaichi, combinată cu ritmul lent al majorărilor de dobândă ale Băncii Japoniei, va conduce la emisiuni suplimentare de datorie publică şi la menţinerea unei inflaţii ridicate, adaugă sursa citată.

Yenul s-a apreciat brusc vineri, după ce moneda japoneză se apropiase de pragul psihologic de 160 pentru un dolar, mişcare pe care traderii au asociat-o cu verificările de curs valutar efectuate de Rezerva Federală din New York. Aceste verificări au fost interpretate ca un semnal care a crescut probabilitatea unei intervenţii coordonate pe piaţa valutară, conform News.ro.

Premierul a declarat că „guvernul va lua măsurile necesare împotriva mişcărilor speculative sau anormale” de pe pieţe, fără a comenta direct evoluţiile recente ale cursului de schimb. Slăbirea yenului reprezintă o problemă majoră pentru autorităţile de la Tokyo, deoarece duce la scumpirea importurilor şi amplifică presiunile inflaţioniste resimţite de gospodării, notează sursa citată anterior.

Guvernul a lansat recent un pachet bugetar amplu destinat compensării costurilor ridicate ale vieţii şi a promis suspendarea, pentru o perioadă de doi ani, a taxei pe consum aplicate alimentelor. Anunţul a contribuit însă la creşterea randamentelor obligaţiunilor guvernamentale şi a majorat costurile de finanţare pentru datoria publică uriaşă a Japoniei. Premierul Sanae Takaichi a precizat că suspendarea taxei va intra în vigoare odată cu anul fiscal care începe în aprilie, conform News.ro.

Tensiunile din pieţe sunt amplificate de decizia premierului de a convoca alegeri anticipate pe 8 februarie, într-o încercare de a obţine un mandat clar pentru continuarea politicilor fiscale expansioniste. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a afirmat la Forumul Economic Mondial că reacţiile pieţelor nu pot fi separate de condiţiile interne din Japonia şi a sugerat că autorităţile japoneze trebuie să transmită mesaje mai clare pentru calmarea investitorilor, potrivit News.ro.

Guvernul de la Tokyo susţine că suspendarea taxei pe consum poate fi finanţată fără a recurge la datorii suplimentare. Banca Japoniei a reiterat disponibilitatea de a acţiona pentru a limita creşterile abrupte ale randamentelor, inclusiv prin operaţiuni de cumpărare de obligaţiuni. În plan politic, dezbaterile se intensifică înaintea alegerilor. Partidele de opoziţie cer reduceri de taxe şi analizează utilizarea fondurilor BOJ sau a rezervelor pentru intervenţii valutare. Oficialii coaliţiei de guvernare avertizează însă că astfel de măsuri ar putea destabiliza pieţele, slăbi yenul şi pune sub semnul întrebării independenţa băncii centrale, adaugă sursa citată.

Banca Japoniei intenţionează să accelereze vânzările din portofoliul său masiv de fonduri tranzacţionate la bursă, acumulat în perioada de stimulare monetară agresivă, la un ritm anual de aproximativ 330 de miliarde de yeni, potrivit News.ro.

