Hidroelectrica: Facturile din iulie 2025 vin cu noi reguli fiscale şi preţuri fără plafonare

Hidroelectrica informează, pe această cale, toţi clienţii că facturile aferente consumului lunii iulie 2025 sunt emise conform perioadei de facturare obişnuite, respectiv în perioada 20 - 25 ale fiecărei luni, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

În plus, odată cu emiterea acestor facturi clienţii vor descoperi o serie de modificări aliniate noului context legislativ şi fiscal.

Potrivit sursei, principalele schimbări în cadrul facturilor emise clienţilor sunt:

-Începând cu data de 01 iulie 2025, preţul energiei electrice prezent în cadrul facturii nu mai este plafonat, factura conţinând preţul energiei electrice active, conform condiţiilor din cadrul contractului, şi valoarea taxelor şi tarifelor reglementate, conform legislaţiei în vigoare.

-Facturile emise, începând cu luna august 2025, vor conţine TVA în cotă standard de 21%, fiind aplicabile prevederile fiscale specifice livrărilor continue în care se încadrează şi furnizarea de energie electrică.

-Facturile emise vor conţine un nou cod de bare, acesta putând fi utilizat de clienţii aflaţi în situaţia de sărăcie energetică pentru efectuarea plăţii la oficiile poştale, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 35 din 27 iunie 2025.

În plus, menţionăm că preţul final facturat clienţilor se situează între 1,05 şi 1,15 lei/kWh, în funcţie de Operatorul de Distribuţie corespunzător fiecărui loc de consum.

Hidroelectrica recomandă clienţilor săi să consulte detaliile facturilor primite pentru a identifica preţul final facturat deoarece preţul mediu afişat pe prima pagină a facturii are un caracter informativ, fiind un rezultat matematic generat automat de sistemul informatic. Acesta nu reflectă valoarea contractuală a preţului energiei şi poate fi influenţat de eventualele regularizări ale consumului din lunile anterioare.

Hidroelectrica rămâne dedicată furnizării de servicii transparente şi conforme cu legislaţia, asigurând în permanenţă o informare corectă şi completă pentru toţi consumatorii săi.