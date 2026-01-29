H&M Group înregistrează creştere financiară şi progrese majore în sustenabilitate în 2025

H&M Group a publicat raportul financiar pentru perioada 1 decembrie 2024 - 30 noiembrie 2025, evidenţiind performanţe financiare pozitive şi progrese semnificative în domeniul sustenabilităţii, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Raportyl arată că vânzările grupului au avut un trend ascendent pe parcursul anului, iar profitabilitatea s-a accelerat în a doua jumătate a perioadei analizate, conform comunicatului. Marja operaţională a crescut la 8,1% (de la 7,4% în 2024), în timp ce marja brută a rămas stabilă, se arată în comunicat.

Pe partea de mediu, H&M Group a redus emisiile de CO2 din Scope 3 cu aproximativ 30% faţă de nivelul din 2019, fiind pe drumul cel bun pentru atingerea ţintei validate ştiinţific de -56% până în 2030, evidenţiază comunicatul. Compania a fost recunoscută internaţional pentru performanţa şi transparenţa sa în domeniul sustenabilităţii, fiind inclusă pe lista A a Carbon Disclosure Project (CDP) - o organizaţie globală care evaluează modul în care companiile gestionează impactul asupra climei, al resurselor de apă şi al pădurilor, potrivit comunicatului.

CEO-ul Daniel Erver subliniază că aceste rezultate reflectă angajamentul grupului atât faţă de creşterea economică, cât şi faţă de un impact pozitiv asupra mediului, se adaugă în comunicat.