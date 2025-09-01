Holde Agri Invest îşi restructurează capitalul social pentru a acoperi pierderile

Holde Agri Invest (BVB: HAI), unul dintre cei mai mari operatori de terenuri agricole din ţara noastră, a anunţat un plan de reorganizare financiară ce presupune reducerea valorii nominale a acţiunii de la 1 leu la 0,72 lei şi o ulterioară majorare de capital de până la 45 milioane lei, conform unui comunicat al companiei.

Compania propune diminuarea capitalului social cu 33,9 milioane lei - de la 121,2 milioane lei la 87,3 milioane lei - pentru acoperirea parţială a pierderilor reportate de aproape 35 milioane lei. Ulterior, va fi lansată o majorare de capital prin emisiunea a până la 62,5 milioane de acţiuni noi.

„Reducerea capitalului social este necesară pentru a acoperi pierderile contabile înregistrate la finalul lui 2024, iar majorarea ulterioară va permite atragerea de fonduri noi pentru capital de lucru, plata obligaţiilor şi finanţarea activităţii curente”, a declarat Leonard Leca, membru al Consiliului de Administraţie.

Operaţiunea va oferi acţionarilor existenţi drepturi de preferinţă la subscriere. De asemenea, planul include transformarea unor împrumuturi acordate companiei de către acţionari în acţiuni noi, reducând presiunea rambursărilor pe termen scurt.

„Deciziile de acum sunt esenţiale pentru a asigura viitorul companiei. Contăm pe sprijinul acţionarilor existenţi şi pe parteneriatele bancare pentru a continua dezvoltarea activităţii”, a afirmat Bogdan Serghiescu, director general Holde Agri Invest.

Acţionarul principal, SevenX Ventures, şi-a confirmat participarea la majorarea de capital, arătându-şi sprijinul pentru companie şi pentru potenţialul sectorului agricol românesc.

Fondată în 2018, Holde Agri Invest exploatează peste 16.300 de hectare de teren agricol şi este listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti.