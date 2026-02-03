HomeRun: Creştere de 44% în România în 2025 şi extindere naţională a serviciilor

HomeRun, platforma online de servicii care conectează utilizatorii cu profesionişti de încredere, a înregistrat în 2025 o creştere a veniturilor de 44% în România şi şi-a extins reţeaua la peste 30.000 de profesionişti şi oferind aproape 1.500 de servicii la nivel naţional, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Cele mai solicitate servicii au fost curăţenia la domiciliu, montajul de aer condiţionat, zugrăveli interioare, consiliere psihologică, renovări de apartamente şi reparaţii la acoperişuri, se arată în comunicat.

Conform sursei precizate, activitatea HomeRun în România reflectă nevoia gospodăriilor de soluţii rapide şi eficiente, cu răspunsuri primite uneori în doar câteva secunde. În 2025, cea mai rapidă ofertă pentru o reparaţie la sistemul de încălzire a fost trimisă în 14 secunde, iar pentru o reparaţie la acoperiş s-au primit patru oferte în 45 de secunde, subliniază comunicatul. Jumătate din cereri au venit din Bucureşti-Ilfov şi Cluj, însă interesul din oraşe mai mici şi zone rurale a continuat să crească, se evidenţiază în comunicat.

Pe lângă serviciile de bază pentru locuinţă, sursa precizată adauă că românii au apelat tot mai mult la soluţii pentru eficienţă energetică şi sustenabilitate, cu creşteri spectaculoase: +150% pentru montaj de staţii de încărcare auto şi +130% pentru montaj de panouri fotovoltaice. De asemenea, cererea pentru realizarea izolaţiei exterioare a caselor a urcat cu aproximativ 180%, sprijinită şi de programe naţionale precum Casa Verde Plus şi iniţiative europene RePowerEU, potrivit comunicatului.

Co-CEO HomeRun, Erol Değim, a subliniat că „interesul pentru serviciile de bază şi pentru proiectele de renovare şi eficienţă energetică creşte constant. Prioritatea noastră este să consolidăm acoperirea naţională şi rapiditatea cu care platforma răspunde solicitărilor, pentru ca fiecare client să găsească profesionistul potrivit, mai repede”, conform comunicatului de presă remis redacţiei.