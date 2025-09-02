Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
HomeRun: Românii au plătit, în medie, 868 RON pentru instalarea unui aer condiţionat vara aceasta

I.S.
Comunicate de presă / 2 septembrie, 12:33

HomeRun: Românii au plătit, în medie, 868 RON pentru instalarea unui aer condiţionat vara aceasta

România s-a confruntat cu una dintre cele mai fierbinţi veri din istorie, cu temperaturi care au atins chiar şi 40°C, iar pentru a gestiona stresul termic, locuitorii, atât din mediul urban, cât şi din cel rural, au căutat pe HomeRun - platforma care conectează consumatorii cu furnizorii de servicii verificaţi - specialişti care să îi ajute cu instalarea sau întreţinerea aparatelor de aer condiţionat, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Cea mai aglomerată lună fost iunie, iar preţul mediu plătit pentru instalarea unui astfel de aparat a fost de 868 RON, cu 5,72% mai mare faţă de 2024.

„Temperaturile record au dus la o cerere crescută pentru servicii de întreţinere şi instalare a aparatelor de aer condiţionat. Clienţii au căutat soluţii rapide şi de încredere, iar HomeRun le-a asigurat conectarea rapidă cu profesioniştii potriviţi, cu care au putut discuta direct în aplicaţie, înainte de a le rezerva serviciile. Media recenziilor pentru serviciile legate de aer condiţionat a fost de 4,9 stele din 5, ceea ce arată că serviciile oferite s-au pliat pe nevoile şi aşteptările consumatorilor,” a declarat Başak Değim Taşpinar, co-CEO al HomeRun.

Potrivit sursei, în luna iunie, odată cu debutul valului de căldură de la început de vară, cererile pentru servicii de climatizare au crescut cu 170% faţă de luna mai. Acest volum a fost cu 111% mai mare decât în iulie şi cu 473% peste cererea estimată pentru august, marcând luna iunie drept cea mai aglomerată pentru serviciile de acest tip. Consumatorii au solicitat atât instalări, cât şi curăţări, iar spre deosebire de instalări, care au înregistrat o uşoară creştere a costului, preţul pentru curăţare a rămas stabil de la an la an, situându-se la o medie 302 de lei.

Zone cu cerere ridicată: consumatorii au instalat aer condiţionat chiar şi în zone montane, dar şi în afara marilor oraşe

Creşterea constantă a temperaturilor nu i-a luat pe toţi prin surprindere, iar în marile oraşe, care au mai fost marcate de veri toride, s-a înregistrat o cerere ridicată pentru servicii

curăţare, semn că oamenii aveau deja instalate aparate de aer condiţionat, care necesită întreţinere cel puţin anuală. Topul acestor oraşe a fost condus de Bucureşti, cu peste 54% dintre cereri, urmat de Ilfov (peste 12%), Cluj (7%), Timiş (peste 6%) şi Constanţa (peste 6%). Totuşi, şi cea mai mare cerere pentru instalarea unor aparate noi s-a înregistrat tot în Bucureşti (33,6% din cereri), urmat de Ilfov (circa 14%), Timiş (peste 10%) şi Cluj (peste 10%).

Surprinzător, valul de căldură a devenit greu de suportat chiar şi în zonele montane, unde temperaturile sunt de obicei mai confortabile datorită reliefului. Astfel, topul cererilor pentru instalarea de sisteme de climatizare a fost completat de Braşov, cu puţin peste 8% din totalul solicitărilor. Un alt aspect interesant este că cererea pentru instalări a fost semnificativă şi în afara marilor oraşe, peste 30% dintre solicitări provenind din mediul rural sau din oraşe mai mici. De exemplu, în Bucureşti şi Ilfov, 73% dintre cererile de instalare au venit din Bucureşti, restul fiind din judeţul Ilfov. În Constanţa, 57% dintre solicitări au fost din oraş, iar 43% din alte localităţi din judeţ. În Cluj, 65% dintre cereri au fost în municipiul reşedinţă de judeţ, restul de 35% provenind din afara oraşului. În Timiş, 61% dintre solicitări au vizat Timişoara, iar 39% din restul localităţilor din judeţ.

Ziarul BURSA

02 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 septembrie

