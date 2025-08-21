Homplex lansează primul detector de gaz creat şi produs integral în România

Homplex, companie românească ce dezvoltă soluţii pentru siguranţă, eficienţă energetică şi control în domeniul ingineriei şi tehnologiei, lansează HDX24 Pro, primul detector de gaz din portofoliu, ce poate fi integrat cu sisteme de gestiune tehnică şi control al clădirilor (Building Management System - BMS), potrivit unui comunicat emis redacţiei. Produs şi dezvoltat integral în România, noul echipament este o investiţie proprie care consolidează poziţia Homplex ca inovator în zona echipamentelor profesionale destinate mediului comercial şi industrial.

HDX24 Pro este un detector de gaz metan creat pentru a funcţiona în sisteme inteligente de administrare a clădirilor, reacţionând rapid şi sigur la scurgeri prin acţionarea directă a electrovalvei. Noul echipament este deja folosit în proiecte din retail şi clădiri comerciale unde cerinţele de siguranţă şi control sunt ridicate, fiind potrivit pentru spaţii care au nevoie de un management profesionist al riscurilor, de la supermarketuri şi zone tehnice, până la clădiri de birouri şi ansambluri rezidenţiale.

„HDX24 Pro este un proiect 100% românesc, pe care l-am dezvoltat şi personalizat conform nevoilor partenerilor noştri. Este o soluţie precisă şi pregătită pentru orice clădire care mizează pe siguranţă şi prevenţie. Ne adresăm în egală măsură dezvoltatorilor, retailerilor şi administratorilor de clădiri, interesaţi nu doar de protecţia clienţilor şi angajaţilor, ci şi de protejarea activelor şi investiţiilor proprii”, a declarat Bogdan Panainte, cofondator şi CEO al Homplex.

Potrivit sursei, dispozitivul funcţionează la 24V AC/DC, ceea ce îl face uşor de conectat la instalaţiile electrice şi de control uzuale din clădiri comerciale, industriale sau mixte. HDX24 Pro poate fi utilizat atât independent, cât şi ca parte integrată într-un sistem BMS complet. În absenţa unui astfel de sistem, detectorul se poate conecta direct la electrovalve şi echipamente locale de avertizare, asigurând funcţii esenţiale de protecţie în timp real.

„Pe fondul unei cereri tot mai mari pentru soluţii profesionale de detecţie şi control, estimăm că vom produce câteva sute de unităţi HDX24 Pro în următorul an, noul model urmând să devină un produs strategic în portofoliul nostru. Calitatea superioară a componentelor, durata de viaţă extinsă şi posibilitatea înlocuirii senzorului la intervale de cinci ani reprezintă o investiţie sustenabilă şi costuri reduse de exploatare pentru utilizatori”, a spus Bogdan Panainte.

Cu HDX24 Pro, Homplex îşi reafirmă angajamentul pentru inovaţie dezvoltată în România şi capacitatea de a livra echipamente inteligente, care respectă standardele europene. Noul produs consolidează poziţia companiei de furnizor de soluţii smart pentru clădiri, într-un context în care siguranţa şi eficienţa energetică devin priorităţi esenţiale pentru dezvoltarea sustenabilă.