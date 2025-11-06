Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Hong Kong, pe primul loc mondial la sumele atrase prin IPO

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 6 noiembrie

Hong Kong, pe primul loc mondial la sumele atrase prin IPO

English Version

80 de oferte publice iniţiale în perioada ianuarie-octombrie 2025, prin care au fost strânse peste 26 de miliarde de dolari

Bursa din Hong Kong a înregistrat, în primele zece luni ale anului curent, 80 de oferte publice iniţiale (IPO) prin care au fost strânse peste 26 de miliarde de dolari, ceea ce plasează oraşul pe primul loc în atragerea de fonduri prin IPO la nivel mondial, conform declaraţiilor făcute recent de John Lee, directorul executiv al Regiunii Administrative Speciale Hong Kong (HKSAR), anunţă Global Times.

Pieţele financiare din Hong Kong se menţin foarte active în ciuda perspectivelor globale incerte. Piaţa bursieră din Hong Kong a crescut cu peste 30% de la începutul anului, în timp ce volumul mediu zilnic de tranzacţionare a depăşit 32 de miliarde de dolari, aproape dublu faţă de anul trecut, conform afirmaţiilor lui John Lee.

Remarcile sale au fost făcute într-un discurs pe care l-a susţinut la Summitul global de investiţii al liderilor financiari din 2025, desfăşurat săptămâna aceasta la Hong Kong.

Aproximativ 300 de lideri financiari globali, inclusiv peste 100 de directori de corporaţii, s-au reunit la Hong Kong pentru summitul din acest an, potrivit Autorităţii Monetare din Hong Kong.

”După trei ani, sunt mândru să spun că Hong Kong străluceşte acum pe scena globală, radiind prosperitate, încredere şi reasigurarea mult necesară”, a declarat John Lee.

Ca să menţină elanul strângerii de fonduri prin IPO, autorităţile din Hong Kong derulează reforme ale sistemului de listare, permiţând finanţarea companiilor străine, sporind eficienţa tranzacţionării şi a managementului riscurilor şi promovând tranzacţionarea acţiunilor în yuani.

John Lee a subliniat angajamentul HKSAR de a face din Hong Kong un centru global pentru active digitale, menţionând: ”Hong Kong lucrează cu autorităţile de reglementare la un regim pregătit pentru viitor, esenţial pentru a permite dezvoltarea sănătoasă şi durabilă a activelor digitale în Hong Kong. Oraşul oferă, de asemenea, posibilitatea testării aplicaţiilor fintech promiţătoare în medii controlate”.

Banca Asiatică de Investiţii în Infrastructură va avea birou în Hong Kong

Banca Asiatică de Investiţii în Infrastructură (AIIB) şi-a anunţat luni planul de a înfiinţa un birou în Hong Kong pentru a răspunde nevoilor sale comerciale în creştere în oraş.

John Lee a menţionat că, în calitate de membru al AIIB, Hong Kong ”va face tot posibilul pentru a sprijini înfiinţarea unui birou, care va include valorificarea pieţelor de capital, a serviciilor profesionale şi a produselor diversificate”. De asemenea, a spus acesta, autoritatea ”va ajuta AIIB în finanţarea proiectelor, emiterea de obligaţiuni, gestionarea investiţiilor şi multe altele”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

06 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 06 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

06 noiembrie
Ediţia din 06.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0851
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4290
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4608
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7690
Gram de aur (XAU)Gram de aur565.0116

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb