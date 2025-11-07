Huawei intră pe piaţa smartphone-urilor ultrasubţiri cu Mate 70 Air

Huawei a lansat Mate 70 Air, un smartphone care va concura cu iPhone Air, Galaxy S25 Edge şi Motorola Edge 70 pe piaţa celor mai subţiri smartphone-uri, potrivit news.ro.

Mate 70 Air este cu un milimetru mai gros şi 30% mai greu decât iPhone Air, dar compensează printr-o baterie de aproximativ două ori mai mare.

În plus, noul smartphone Huawei are trei camere în loc de una singură, în frunte cu o cameră principală de 50MP, una ultra-wide şi una tele.

În spatele ecranului de 7 inch lucrează nu chipset Kirin 9020A cu 12GB RAM sau 16GB RAM şi până la 512GB spaţiu de stocare.

Producătorul promite o autonomie de 50 de ore pentru bateria de 6.500mAh, ceea ce ar însemna de două ori mai mult decât iPhone Air, dacă se va confirma în utilizarea de zi cu zi.

Pentru început, Mate 70 Air este disponibil doar în China, unde costă începând de la aproximativ 590 de dolari.