Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Iaşi cere scăderea tarifelor la apă după majorare cu 15%

O.S.
Miscellanea / 27 ianuarie, 19:45

Iaşi cere scăderea tarifelor la apă după majorare cu 15%

Primăria Iaşi a solicitat companiei ApaVital, controlată de Consiliul Judeţean, să reducă tarifele la apă şi canalizare, argumentând că acestea se numără printre cele mai mari din ţară. Municipalitatea a anunţat că, dacă va primi un răspuns negativ, va sesiza instanţa de contencios administrativ pentru anularea deciziei de majorare a tarifelor, conform News.ro.

Acţionarii SC ApaVital SA sunt Consiliul Judeţean Iaşi şi unităţile administrativ-teritoriale din zona de distribuţie a apei şi de colectare a apelor uzate. În total, aproape 120 de acţionari sunt membri ai Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi (ARSACIS), potrivit News.ro.

Primăria Iaşi susţine că, deşi are cel mai mare număr de locuitori din zonă, nu poate influenţa deciziile luate în acest for, inclusiv cele referitoare la stabilirea preţului apei, a relatat News.ro.

În 5 ianuarie, Primăria Iaşi a transmis ARSACIS o plângere prealabilă prin care solicită revizuirea mecanismului de ajustare a tarifelor la apă şi canalizare pentru acest an, argumentând că tarifele practicate în Iaşi sunt printre cele mai ridicate din ţară. Municipalitatea mai susţine că SC ApaVital SA nu a prezentat metodologia de calcul pentru ajustarea tarifelor, studiile de fundamentare şi analiza de suportabilitate pentru populaţie, conform News.ro.

În aceste condiţii, Primăria Iaşi solicită ARSACIS eliminarea mecanismului automat de ajustare a tarifelor şi ca orice majorare să fie supusă aprobării Consiliilor Locale. Municipalitatea avertizează că, în lipsa unei soluţionări favorabile în termenul legal, va sesiza instanţa de contencios administrativ pentru anularea actelor considerate nelegale şi suspendarea aplicării acestora, pentru a proteja interesele comunităţii, potrivit News.ro.

Conform deciziei semnate la finalul anului trecut de directorul general ApaVital SA Iaşi, Mihail Doruş, tariful cumulat pentru un metru cub de apă potabilă şi canalizare a crescut de la 1 ianuarie, de la 20,25 lei/mc la 23,5 lei/mc, reprezentând o majorare de aproximativ 15%, a informat sursa citată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 ianuarie
Ediţia din 27.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2871
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5270
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8732
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.8626

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb