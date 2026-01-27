Iaşi cere scăderea tarifelor la apă după majorare cu 15%

Primăria Iaşi a solicitat companiei ApaVital, controlată de Consiliul Judeţean, să reducă tarifele la apă şi canalizare, argumentând că acestea se numără printre cele mai mari din ţară. Municipalitatea a anunţat că, dacă va primi un răspuns negativ, va sesiza instanţa de contencios administrativ pentru anularea deciziei de majorare a tarifelor, conform News.ro.

Acţionarii SC ApaVital SA sunt Consiliul Judeţean Iaşi şi unităţile administrativ-teritoriale din zona de distribuţie a apei şi de colectare a apelor uzate. În total, aproape 120 de acţionari sunt membri ai Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi (ARSACIS), potrivit News.ro.

Primăria Iaşi susţine că, deşi are cel mai mare număr de locuitori din zonă, nu poate influenţa deciziile luate în acest for, inclusiv cele referitoare la stabilirea preţului apei, a relatat News.ro.

În 5 ianuarie, Primăria Iaşi a transmis ARSACIS o plângere prealabilă prin care solicită revizuirea mecanismului de ajustare a tarifelor la apă şi canalizare pentru acest an, argumentând că tarifele practicate în Iaşi sunt printre cele mai ridicate din ţară. Municipalitatea mai susţine că SC ApaVital SA nu a prezentat metodologia de calcul pentru ajustarea tarifelor, studiile de fundamentare şi analiza de suportabilitate pentru populaţie, conform News.ro.

În aceste condiţii, Primăria Iaşi solicită ARSACIS eliminarea mecanismului automat de ajustare a tarifelor şi ca orice majorare să fie supusă aprobării Consiliilor Locale. Municipalitatea avertizează că, în lipsa unei soluţionări favorabile în termenul legal, va sesiza instanţa de contencios administrativ pentru anularea actelor considerate nelegale şi suspendarea aplicării acestora, pentru a proteja interesele comunităţii, potrivit News.ro.

Conform deciziei semnate la finalul anului trecut de directorul general ApaVital SA Iaşi, Mihail Doruş, tariful cumulat pentru un metru cub de apă potabilă şi canalizare a crescut de la 1 ianuarie, de la 20,25 lei/mc la 23,5 lei/mc, reprezentând o majorare de aproximativ 15%, a informat sursa citată.