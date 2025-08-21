Ilie Bolojan: Există condiţii bune ca săptămâna viitoare coaliţia să-şi asume răspunderea pe pachetul 2 de măsuri

Premierul Ilie Bolojan a declarat că există condiţii bune ca săptămâna viitoare coaliţia de guvernare să-şi asume răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale.

Întrebat la Antena 1 dacă mai funcţionează în acest moment coaliţia de guvernare în condiţiile în care PSD boicotează şedinţele, Bolojan a răspuns: „Coaliţia funcţionează, cel puţin în plan guvernamental. Guvernul lucrează săptămână de săptămână, adoptă hotărâri, avem o colaborare bună şi funcţionăm în aşa fel încât lucrurile merg înainte. Cu domnul Grindeanu am colaborat bine, cu toţi preşedinţii de partide, pentru că eu întotdeauna am căutat să întind punţi, nu să construiesc ziduri. Şi, într-adevăr, într-o coaliţie de patru partide plus grupul minorităţilor nu este foarte uşor să armonizezi toate punctele de vedere divergente, să aduci toate partidele la masă, dar, aşa cum am spus, eu cred în responsabilitatea tuturor partidelor politice şi, indiferent de contexte mai bune sau mai proaste, sigur că dacă şi şedinţele coaliţiei ar fi funcţionat în această perioadă anumite decizii le-am fi putut lua ceva mai repede. Ar fi însemnat şi un dialog mai bun între toate forţele. Am purtat acest dialog, colaborez cu toţi colegii noştri şi sunt convins că există condiţii bune ca săptămâna viitoare coaliţia să-şi asume răspunderea pe acest pachet 2”.

El a afirmat: „Dar, asta înseamnă să rămânem consecvenţi, să facem ceea ce trebuie pentru ţara noastră, chiar în condiţiile în care nu e uşor să dai veşti care nu sună bine. Înainte îi obişnuiam pe cetăţeni că există sume nelimitate, că toate lucrurile pot fi făcute. Vedem, din păcate, unde am ajuns şi eu cred că este foarte corect şi cinstit să le spunem oamenilor adevărul”.