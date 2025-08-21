Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ilie Bolojan: Noua lege a Pilonului II va reduce comisioanele fondurilor de pensii

I.S.
Politică / 21 august, 19:52

Ilie Bolojan: Noua lege a Pilonului II va reduce comisioanele fondurilor de pensii

Premierul Ilie Bolojan a declarat că legea privind Pilonul II de pensii „i-a căzut în braţe”, întrucât trebuia adoptată de aproape 17 ani, dar a fost amânată constant. El a anunţat că, peste două săptămâni, Guvernul va prezenta o nouă propunere legislativă prin care vor fi reduse comisioanele percepute de administratorii fondurilor de pensii, astfel încât mai mulţi bani să rămână în conturile cetăţenilor.

„Pilonul doi de Pensii mi-a căzut în braţe, dacă pot să spun aşa, pentru că această lege trebuia promovată de vreo 17 ani, din păcate a fost amânată”, a spus Ilie Bolojan la Antena 1.

Premierul a subliniat că subiectul este important şi în contextul evaluării României pentru aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), la începutul lunii septembrie. Potrivit acestuia, aderarea ar aduce avantaje economice majore: împrumuturi mai ieftine, dobânzi reduse şi o mai bună poziţionare a ţării pe plan internaţional.

Guvernul a transmis deja Parlamentului un proiect de lege, care va fi dezbătut şi posibil îmbunătăţit prin amendamente. „Luăm măsuri pentru a asigura că banii viraţi de fiecare român în conturile pensiilor private - care nu sunt administraţi de Guvern - vor fi achitaţi în siguranţă şi într-un mod predictibil, pe durata perioadei de pensie”, a explicat Bolojan.

El a precizat că noul proiect prevede o creştere a pragului de retragere iniţială de la 25% la 30%, precum şi reducerea perioadei de eşalonare a plăţilor de la 10 ani la 8 ani. „Aceste măsuri asigură predictibilitate pentru plata pensiilor private în anii următori”, a adăugat premierul.

Bolojan a insistat că legea este concepută în beneficiul cetăţenilor, nu al statului. În plus, prin viitoarea propunere legislativă, Guvernul va reduce comisioanele administratorilor de fonduri, astfel încât mai multe resurse să rămână direct la contribuabili.

El a atras atenţia şi asupra riscurilor legate de posibilitatea retragerii totale a banilor din conturile de pensii. „Dacă, într-o situaţie de criză sau dezinformare, foarte mulţi cetăţeni ar decide să-şi retragă toţi banii odată, ar putea apărea complicaţii pentru plata pensiilor private celor care rămân în sistem”, a avertizat premierul.

