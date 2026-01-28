Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ilie Bolojan, omagiu la Memorialul Evreilor Ucişi în Europa

O.S.
Politică / 28 ianuarie, 18:33

Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a depus, miercuri după-amiază, o coroană de flori la Memorialul Evreilor Ucişi în Europa, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Germania, conform Agerpres.

Cu acest prilej, premierul s-a întâlnit cu Uwe Neumärker, directorul Fundaţiei Memorialului Evreilor Ucişi din Europa, şi a vizitat memorialul, potrivit Agerpres.

Miercuri dimineaţă, şeful Executivului a avut, de asemenea, o întrevedere cu Josef Schuster, preşedintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, subliniază Agerpres.

Marţi, 27 ianuarie, premierul Ilie Bolojan a transmis că Guvernul României consideră combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură o responsabilitate esenţială pentru funcţionarea democratică a societăţii, într-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Holocaustului şi a victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti, a relatat Agerpres.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.01.2026, 18:51)

    asta aface alte alea

    Ministerul pe care nu îl vrea nimeni. Ilie Bolojan nu a găsit încă un ministru al Educației, la mai bine de o lună de la demisia lui Daniel David 

    nu il mai pune pa pirțoaca plagiatorul ala care ii da 1 milion de euro pe cotetul din timis?

    cine stie ce lepadatura pnl gaseste. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.01.2026, 19:19)

    Coruptie zi de zi

    Boloimpostorulescrocul se plimba sa vanda tara si in tara coruptia pnl e la ea acasa. 

    Avocată membră PNL, prinsă în flagrant în timp ce lua mită 60.000 de euro pentru „rezolvarea” unor dosare...

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

