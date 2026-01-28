Ilie Bolojan, omagiu la Memorialul Evreilor Ucişi în Europa

Premierul Ilie Bolojan a depus, miercuri după-amiază, o coroană de flori la Memorialul Evreilor Ucişi în Europa, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Germania, conform Agerpres.

Cu acest prilej, premierul s-a întâlnit cu Uwe Neumärker, directorul Fundaţiei Memorialului Evreilor Ucişi din Europa, şi a vizitat memorialul, potrivit Agerpres.

Miercuri dimineaţă, şeful Executivului a avut, de asemenea, o întrevedere cu Josef Schuster, preşedintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, subliniază Agerpres.

Marţi, 27 ianuarie, premierul Ilie Bolojan a transmis că Guvernul României consideră combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură o responsabilitate esenţială pentru funcţionarea democratică a societăţii, într-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Holocaustului şi a victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti, a relatat Agerpres.