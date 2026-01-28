Ilie Bolojan, omagiu la Memorialul Evreilor Ucişi în Europa

Premierul Ilie Bolojan a depus, miercuri după-amiază, o coroană de flori la Memorialul Evreilor Ucişi în Europa, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Germania, conform Agerpres.
Cu acest prilej, premierul s-a întâlnit cu Uwe Neumärker, directorul Fundaţiei Memorialului Evreilor Ucişi din Europa, şi a vizitat memorialul, potrivit Agerpres.
Miercuri dimineaţă, şeful Executivului a avut, de asemenea, o întrevedere cu Josef Schuster, preşedintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, subliniază Agerpres.
Marţi, 27 ianuarie, premierul Ilie Bolojan a transmis că Guvernul României consideră combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură o responsabilitate esenţială pentru funcţionarea democratică a societăţii, într-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Holocaustului şi a victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti, a relatat Agerpres.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 28.01.2026, 18:51)
asta aface alte alea
Ministerul pe care nu îl vrea nimeni. Ilie Bolojan nu a găsit încă un ministru al Educației, la mai bine de o lună de la demisia lui Daniel David
nu il mai pune pa pirțoaca plagiatorul ala care ii da 1 milion de euro pe cotetul din timis?
cine stie ce lepadatura pnl gaseste.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 28.01.2026, 19:19)
Coruptie zi de zi
Boloimpostorulescrocul se plimba sa vanda tara si in tara coruptia pnl e la ea acasa.
Avocată membră PNL, prinsă în flagrant în timp ce lua mită 60.000 de euro pentru „rezolvarea” unor dosare...