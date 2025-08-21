Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ilie Bolojan: Proiectele PNRR continuă, restul investiţiilor vor fi finanţate din buget sau fonduri europene

I.S.
Politică / 21 august, 19:13

Ilie Bolojan: Proiectele PNRR continuă, restul investiţiilor vor fi finanţate din buget sau fonduri europene

Premierul Ilie Bolojan a avut o primă rundă de discuţii cu ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului privind proiectele care vor rămâne finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), precum şi soluţiile de sprijin pentru investiţiile care nu se pot încadra în acest program. Şeful Executivului a subliniat că obiectivul principal este derularea, în anii următori, a cât mai multor proiecte majore.

„Prioritizarea investiţiilor, pentru o dezvoltare economică sustenabilă. Astăzi am avut prima rundă de discuţii cu ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului pentru a analiza proiectele propuse prin PNRR. Am discutat atât despre cele care vor rămâne finanţate, cât şi despre soluţiile prin care putem susţine, din alte surse, investiţiile importante care nu se pot încadra în program”, a scris premierul Ilie Bolojan pe Facebook.

El a precizat că România va continua să finanţeze prin PNRR proiectele deja începute şi care pot fi finalizate până la 31 august 2026, dar şi pe cele care reprezintă ţinte asumate oficial. În cazul celorlalte proiecte mature, Guvernul va căuta resurse fie din bugetul naţional, fie din alte programe europene.

„Fie că vorbim despre spitale, şcoli sau proiecte de mediu, obiectivul este acelaşi: oamenii să vadă în viaţa de zi cu zi rezultate concrete ale investiţiilor”, a adăugat Bolojan.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat, alături de premier, vicepremierii Marian Neacşu şi Tsantos Barna, precum şi miniştrii Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului. Consultările vor continua şi cu celelalte ministere coordonatoare de reforme şi investiţii din PNRR.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

21 august

Citeşte Ziarul BURSA din 21 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 august
Ediţia din 21.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0578
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3387
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3890
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8482
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.1103

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb