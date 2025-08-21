Ilie Bolojan: Proiectele PNRR continuă, restul investiţiilor vor fi finanţate din buget sau fonduri europene

Premierul Ilie Bolojan a avut o primă rundă de discuţii cu ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului privind proiectele care vor rămâne finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), precum şi soluţiile de sprijin pentru investiţiile care nu se pot încadra în acest program. Şeful Executivului a subliniat că obiectivul principal este derularea, în anii următori, a cât mai multor proiecte majore.

„Prioritizarea investiţiilor, pentru o dezvoltare economică sustenabilă. Astăzi am avut prima rundă de discuţii cu ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului pentru a analiza proiectele propuse prin PNRR. Am discutat atât despre cele care vor rămâne finanţate, cât şi despre soluţiile prin care putem susţine, din alte surse, investiţiile importante care nu se pot încadra în program”, a scris premierul Ilie Bolojan pe Facebook.

El a precizat că România va continua să finanţeze prin PNRR proiectele deja începute şi care pot fi finalizate până la 31 august 2026, dar şi pe cele care reprezintă ţinte asumate oficial. În cazul celorlalte proiecte mature, Guvernul va căuta resurse fie din bugetul naţional, fie din alte programe europene.

„Fie că vorbim despre spitale, şcoli sau proiecte de mediu, obiectivul este acelaşi: oamenii să vadă în viaţa de zi cu zi rezultate concrete ale investiţiilor”, a adăugat Bolojan.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat, alături de premier, vicepremierii Marian Neacşu şi Tsantos Barna, precum şi miniştrii Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului. Consultările vor continua şi cu celelalte ministere coordonatoare de reforme şi investiţii din PNRR.