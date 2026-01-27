Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Dr. Volker Treier în cadrul vizitei în Germania

Premierul Ilie Bolojan a avut marţi seară o întâlnire cu Dr. Volker Treier, Chief Executive Foreign Trade and Global Network, în contextul vizitei oficiale pe care o desfăşoară în Germania. În cadrul aceleiaşi vizite, premierul are programată şi o întrevedere cu preşedintele Camerei Germane de Comerţ şi Industrie, Peter Adrian, conform News.ro.

Miercuri, Ilie Bolojan va avea întâlniri cu preşedintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, dr. Josef Schuster, cu vicepreşedintele Bundestagului, Andrea Lindholz, cu preşedintele Fundaţiei Konrad Adenauer, Annegret Kramp-Karrenbauer, şi cu liderul grupului parlamentar CDU, Jens Spahn.

Premierul va avea şi un dejun de lucru cu directorul general al Federaţiei Industriilor din Germania, Tanja Gönner. La ora 14:00, şeful Executivului se va întâlni cu cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz, care îl va primi la sediul Cancelariei Federale, iar cei doi oficiali vor susţine şi o conferinţă comună de presă. Ulterior, premierul va participa la ceremonia de depunere a unei coroane la Memorialul Evreilor Ucişi în Europa şi va vizita memorialul.

În acest context, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu directorul Fundaţiei Memorialului Evreilor Ucişi din Europa, Uwe Neumärker, şi cu membrii Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlament. Seara, el se va întâlni cu reprezentanţi ai mediului asociativ al comunităţii române din Germania, la Ambasada României în Republica Federală Germania.

"Românii reprezintă a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania, cu aproximativ 910.000 de persoane, dintre care peste 90.000 au obţinut cetăţenia germană. La aceştia se adaugă aproximativ 500.000 de etnici germani originari din România, bine integraţi în Germania", se arăta în comunicat.

Vizita premierului se înscrie în contextul relaţiei excelente dintre România şi Germania, care, deşi nu este formal definită printr-un Parteneriat Strategic, are un caracter strategic şi pune accent pe domenii de interes actuale şi de perspectivă, precum cooperarea economică şi comercială, afaceri europene şi securitate, potrivit News.ro.