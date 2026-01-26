Începe modernizarea reţelelor de apă şi canalizare din Portul Constanţa

Ministrul Transporturilor a anunţat luni că a început implementarea proiectului de modernizare şi extindere a infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare în Portul Constanţa, o investiţie care se apropie de 165 de milioane de lei, potrivit News.ro.

Ciprian Şerban a declarat că ordinul administrativ pentru începerea activităţii de proiectare a fost emis de Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, marcând intrarea investiţiei în faza de implementare. Proiectarea a început pe 24 ianuarie şi este programată să dureze opt luni, până pe 24 septembrie 2026, conform News.ro.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 165 de milioane de lei, TVA inclus, finanţarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021-2027. Din această sumă, 62,5 milioane lei provin de la Uniunea Europeană şi de la bugetul de stat, iar aproximativ 40 de milioane lei reprezintă cheltuieli neeligibile, adaugă sursa citată.

Ministrul a precizat că proiectul vizează modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare menajeră şi pluvială, reabilitarea staţiilor de pompare şi epurare, şi implementarea de soluţii moderne pentru eficientizarea consumului de apă, protecţia mediului şi creşterea siguranţei la incendiu în port, notează News.ro.

Portul Constanţa îşi consolidează, prin această investiţie, rolul de hub logistic strategic la Marea Neagră şi avansează în conformarea cu directivele europene privind apa şi apele uzate, creând condiţii mai bune pentru operaţiunile portuare, conform sursei citate anterior.