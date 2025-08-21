Incidente grave la un meci din Copa Sud-Americana

Zece persoane au fost rănite şi nouăzeci au fost arestate în urma unei bătăi generale care a avut loc, miercuri seară, la Buenos Aires, între suporterii echipelor Independiente de Avellaneda şi Universidad de Chile, în timpul meciului retur din optimile de finală ale Copei Sud-Americane, au informat clubul argentinian şi poliţia.

Fanii ambelor echipe au fost protagoniştii unor scene brutale în tribune la Estadio Libertadores de America, iar un suporter aparent chilian a sărit în gol din tribună după ce a fost încolţit de fanii adverşi.

Meciul, care era 1-1, a fost suspendat temporar în minutul 48 şi apoi anulat de Conmebol, care a asigurat că rezultatul final şi eventualele sancţiuni împotriva echipelor vor fi stabilite de comisia sa disciplinară. În tur, chilienii au câştigat cu 1-0.

Haosul a început când suporterii echipei U au aruncat cu obiecte precum bastoane, sticle şi chiar scaune către tribuna inferioară şi laterală, unde se aflau suporterii argentinieni, a constatat un jurnalist AFP prezent la faţa locului.

În mijlocul haosului, fără ca forţele de securitate să intervină, argentinienii au urcat în tribuna superioară, i-au agresat pe chilieni şi i-au dezbrăcat pe suporterii echipei U. Imaginile de pe reţelele sociale arătau alţi oameni lovindu-se cu bastoane sau bâte.

„Avem 90 de persoane reţinute în afara stadionului pentru că au încercat să comită excese şi au fost deja duse la secţia de poliţie”, a declarat pentru AFP o sursă din cadrul Ministerului Securităţii.

Un purtător de cuvânt al clubului Independiente a confirmat, de asemenea, că 10 persoane au fost rănite.

Ambasadorul Chile în Argentina, Jose Antonio Viera-Gallo, a declarat la postul de radio chilian Cooperativa FM că „au existat răniţi cu arme albe”.

Cel puţin o persoană este grav rănită, deşi naţionalitatea acesteia nu este cunoscută, a declarat ulterior pentru AFP.

La ieşirea din incinta stadionului, suporterii Independiente şi-au manifestat nemulţumirea faţă de operaţiunea de securitate şi de decizia de a plasa vizitatorii într-o tribună apropiată de localnici. „Este o ruşine”, au spus ei.