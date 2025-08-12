Inflaţia şi tensiunile geopolitice pun presiune pe pieţe înaintea întâlnirii Trump-Putin

Economia globală traversează o perioadă de incertitudine, cu negocieri geopolitice sensibile şi mişcări ample pe pieţele de mărfuri, notează analistul eToro Bogdan Maioreanu. În prim-plan se află summitul programat vineri, în Alaska, între preşedintele SUA, Donald Trump, şi liderul rus, Vladimir Putin, unde se discută un posibil armistiţiu în Ucraina.

Un acord, chiar temporar, ar putea influenţa rapid preţurile energiei, încrederea investitorilor şi percepţia riscului în Europa. Petrolul Brent este cotat sub 67 dolari/baril, în scădere cu peste 5% în ultima lună, pe fondul optimismului privind diplomaţia şi relaxarea sancţiunilor.

În România, inflaţia anuală a urcat în iulie la 7,8%, în timp ce preţurile la energie electrică au crescut cu aproape 62% faţă de luna precedentă, după liberalizarea pieţei. Cele mai mari scumpiri anuale s-au înregistrat la fructe proaspete (+40%) şi transport feroviar (+17%). BNR menţine dobânda de politică monetară la 6,5%, guvernatorul Mugur Isărescu excluzând o reducere în viitorul apropiat.

Pe plan internaţional, investitorii aşteaptă datele privind inflaţia din SUA şi posibile semnale privind politica monetară a Fed. Totodată, războiul comercial dintre SUA şi China a fost prelungit cu 90 de zile, până la 10 noiembrie, evitând deocamdată creşterea tarifelor la cel puţin 54% pentru produsele chinezeşti.

Potrivit sondajului eToro Retail Investor Beat, principala temere a investitorilor români este o recesiune a economiei naţionale (24%), urmată de inflaţie (23%) şi de riscul unei recesiuni globale (22%).