INS: 50,2% dintre managerii din comerţul cu amănuntul consideră că preţurile vor creşte

Managerii din industria prelucrătoare, comerţul cu amănuntul şi servicii estimează pentru perioada ianuarie - martie 2026 scădere moderată a activităţii economice, în timp ce 16,4% dintre managerii din construcţii şi 11,4% din industria prelucrătoare estimează că în perioada ianuarie - martie 2026 numărul de salariaţi va scădea, arată datele Institutului Naţional de Statistică, informează news.ro.

50,2% din managerii din comerţul cu amănuntul şi 45,3% din construcţii consideră că preţurile vor creşte.

Industria prelucrătoare

Rezultatele anchetei desfăşurate în luna ianuarie indică pentru următoarele trei luni o diminuare uşoară a volumului producţiei, reflectată printr-un sold conjunctural de -6,4%.

De asemenea, se estimează reducere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural -8,1%).

Preţurile produselor industriale sunt aşteptate să crească, tendinţă indicată printr-un sold conjunctural de +28,3%.

Construcţii

Potrivit estimărilor din luna ianuarie, pentru următoarele trei luni, se prognozează tendinţă de scădere a volumului producţiei din sectorul construcţii (sold conjunctural 18,5%).

De asemenea, se preconizează diminuarea numărului de salariaţi (sold conjunctural -11,5%).

Se aşteaptӑ ca preţurile lucrărilor de construcţii să înregistreze creştere accentuată reflectată printr-un sold conjunctural de +41,3%.

Comerţ cu amănuntul

Managerii din sectorul comerţ cu amănuntul estimează pentru următoarele trei luni scădere moderată a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind -11,8 %.

În ceea ce priveşte forţa de muncă, angajatorii anticipează o tendinţă de uşoară creştere a numărului de salariaţi (sold conjunctural +5,9%).

Majorӑri de preţuri sunt estimate de 50,2% dintre respondenţi, iar scăderi de doar 2,4 %, soldul conjunctural fiind astfel de +47,8%.

Servicii

Managerii din acest sector de activitate estimează o tendinţă de scădere moderată a cererii de servicii pentru următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de -6,7%.

Pe baza datelor, se estimează relativă stabilitate a numărului de salariaţi în următoarele trei luni (sold conjunctural -2,5%).

Se anticipeazӑ cӑ preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor vor urma să crească, tendinţă reflectată printrun sold conjunctural de +20,7%.

Rezultatele prezentate în acest comunicat au fost obţinute prin intermediul anchetelor statistice de conjunctură realizate în luna ianuarie 2026, reflectând estimările făcute de managerii întreprinderilor cu privire la tendinţele în evoluţia activităţii economice, numӑrului de salariaţi şi preţurilor. Rezultatul final se obţine sub forma unui sold conjunctural procentual, calculat ca diferenţă între ponderea celor care au ales varianta pozitivă (va creşte) a fenomenului şi ponderea celor care au indicat varianta negativă (va scădea). Rezultate detaliate se regăsesc în link-urile din subsolul tabelelor. Soldul conjunctural indică percepţia managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundată cu ritmul creşterii sau scăderii oricărui indicator statistic produs de INS.